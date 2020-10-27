https://ria.ru/20201027/stipendii-1581829858.html

Водолазкин предложил Путину учредить стипендии для писателей

Писатель Евгений Водолазкин предложил президенту Владимиру Путину учредить стипендии для литераторов, а также увеличить количество книжных ярмарок и фонды... РИА Новости, 27.10.2020

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2020-10-27T20:00

2020-10-27T20:01

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россия

коронавирусы

евгений водолазкин

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Писатель <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Vodolazkin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Водолазкин</a> предложил президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> учредить стипендии для литераторов, а также увеличить количество книжных ярмарок и фонды библиотек для пропаганды чтения.Он отметил, что было бы полезно учредить стипендии молодым литераторам."В той ситуации, который мы имеем, было бы полезно учредить на конкурсной основе ряд писательских стипендий, прежде всего для молодых литераторов, им тяжелее всех", - сказал писатель.Водолазкин отметил, что не менее важно проведение социальных кампаний по пропаганде чтения, обновление фондов библиотек, развитие книжных ярмарок."Мы посмотрим повнимательнее, как это можно сделать - расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб", - сказал Путин, отметив, что книжные ярмарки в Москве и регионах тоже проводятся, как и рекламные кампании чтения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/ostrovskiy-1581818401.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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