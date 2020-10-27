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https://ria.ru/20201027/stipendii-1581829858.html
Водолазкин предложил Путину учредить стипендии для писателей
Писатель Евгений Водолазкин предложил президенту Владимиру Путину учредить стипендии для литераторов, а также увеличить количество книжных ярмарок и фонды... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:00
2020-10-27T20:01
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евгений водолазкин
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Писатель <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Vodolazkin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Водолазкин</a> предложил президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> учредить стипендии для литераторов, а также увеличить количество книжных ярмарок и фонды библиотек для пропаганды чтения.Он отметил, что было бы полезно учредить стипендии молодым литераторам."В той ситуации, который мы имеем, было бы полезно учредить на конкурсной основе ряд писательских стипендий, прежде всего для молодых литераторов, им тяжелее всех", - сказал писатель.Водолазкин отметил, что не менее важно проведение социальных кампаний по пропаганде чтения, обновление фондов библиотек, развитие книжных ярмарок."Мы посмотрим повнимательнее, как это можно сделать - расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб", - сказал Путин, отметив, что книжные ярмарки в Москве и регионах тоже проводятся, как и рекламные кампании чтения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, евгений водолазкин, владимир путин

Водолазкин предложил Путину учредить стипендии для писателей

20:00 27.10.2020 (обновлено: 20:01 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский фестиваль "Книги России" на Красной площади. День первый
Московский фестиваль Книги России на Красной площади. День первый - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин предложил президенту Владимиру Путину учредить стипендии для литераторов, а также увеличить количество книжных ярмарок и фонды библиотек для пропаганды чтения.
"За время вынужденного карантина издательства потеряли значительную часть своего дохода, книги не раскупались, а значит, и магазинами не заказывались. Уже сейчас на 20% сокращен выпуск книг, потеря отрасли по итогам этого года составит не менее 20 миллионов рублей", - сказал Водолазкин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Он отметил, что было бы полезно учредить стипендии молодым литераторам.
"В той ситуации, который мы имеем, было бы полезно учредить на конкурсной основе ряд писательских стипендий, прежде всего для молодых литераторов, им тяжелее всех", - сказал писатель.
Водолазкин отметил, что не менее важно проведение социальных кампаний по пропаганде чтения, обновление фондов библиотек, развитие книжных ярмарок.
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"Мы посмотрим повнимательнее, как это можно сделать - расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб", - сказал Путин, отметив, что книжные ярмарки в Москве и регионах тоже проводятся, как и рекламные кампании чтения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЕвгений ВодолазкинВладимир Путин
 
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