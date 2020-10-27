https://ria.ru/20201027/soglashenie-1581737533.html

ЯНАО и Газпромбанк Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов подписали соглашение о... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:59

2020-10-27T12:59

2020-10-27T12:59

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал спг

ямал

газпромбанк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156225/85/1562258537_0:78:3018:1776_1400x0_80_0_0_2ae1b71a78bb0526add4357bdf49a463.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.Церемония подписания состоялась в Москве в рамках рабочей поездки главы региона.По словам губернатора, компания Газпромбанк Лизинг уже задействована в крупнейших проектах региона."Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Уже несколько лет мы заменяем на Ямале муниципальный транспорт на более современный и экологичный, работающий на газомоторном топливе. Продолжим вместе с компанией работу в этом направлении. Будем реализовывать проекты по развитию авиаперевозок, парка жилищно-коммунальной техники и другие важные для округа инициативы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Стороны договорились также о том, что Газпромбанк Лизинг будет содействовать в решении вопросов социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения, образования, туризма, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, жилищно-коммунального комплекса, поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера."Газпромбанк Лизинг уже работает с рядом проектов Ямало-Ненецкого автономного округа, выступая партнером по финансированию поставки оборудования, строительной и строительно-дорожной техники на такие объекты, как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2". Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с правительством <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>, уверен, даст старт новым направлениям для инвестиционной поддержки проектов региона с помощью лизингового финансирования. Это развитие транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения, внутренних региональных авиаперевозок и других важных социально-экономических задач округа", - цитирует Агаджанова пресс-служба.

https://ria.ru/20201023/dorogi-1581229506.html

https://ria.ru/20201020/most-1580642041.html

ямал

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал спг, ямал, газпромбанк, экономика