https://ria.ru/20201027/soglashenie-1581737533.html
ЯНАО и Газпромбанк Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов подписали соглашение о... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:59
2020-10-27T12:59
2020-10-27T12:59
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал спг
ямал
газпромбанк
экономика
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.Церемония подписания состоялась в Москве в рамках рабочей поездки главы региона.По словам губернатора, компания Газпромбанк Лизинг уже задействована в крупнейших проектах региона."Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Уже несколько лет мы заменяем на Ямале муниципальный транспорт на более современный и экологичный, работающий на газомоторном топливе. Продолжим вместе с компанией работу в этом направлении. Будем реализовывать проекты по развитию авиаперевозок, парка жилищно-коммунальной техники и другие важные для округа инициативы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Стороны договорились также о том, что Газпромбанк Лизинг будет содействовать в решении вопросов социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения, образования, туризма, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, жилищно-коммунального комплекса, поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера."Газпромбанк Лизинг уже работает с рядом проектов Ямало-Ненецкого автономного округа, выступая партнером по финансированию поставки оборудования, строительной и строительно-дорожной техники на такие объекты, как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2". Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с правительством <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>, уверен, даст старт новым направлениям для инвестиционной поддержки проектов региона с помощью лизингового финансирования. Это развитие транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения, внутренних региональных авиаперевозок и других важных социально-экономических задач округа", - цитирует Агаджанова пресс-служба.
https://ria.ru/20201023/dorogi-1581229506.html
https://ria.ru/20201020/most-1580642041.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал спг, ямал, газпромбанк, экономика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов
и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
Церемония подписания состоялась в Москве в рамках рабочей поездки главы региона.
"Документ предполагает взаимодействие сторон по воплощению совместных проектов на Ямале. Основным направлением сотрудничества станет реализация долгосрочных программ развития автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительного и коммунального комплекса, а также использование природного газа в качестве моторного топлива на всей территории округа", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, компания Газпромбанк Лизинг уже задействована в крупнейших проектах региона.
"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Уже несколько лет мы заменяем на Ямале муниципальный транспорт на более современный и экологичный, работающий на газомоторном топливе. Продолжим вместе с компанией работу в этом направлении. Будем реализовывать проекты по развитию авиаперевозок, парка жилищно-коммунальной техники и другие важные для округа инициативы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Стороны договорились также о том, что Газпромбанк Лизинг будет содействовать в решении вопросов социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения, образования, туризма, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, жилищно-коммунального комплекса, поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.
"Газпромбанк Лизинг уже работает с рядом проектов Ямало-Ненецкого автономного округа, выступая партнером по финансированию поставки оборудования, строительной и строительно-дорожной техники на такие объекты, как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2". Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с правительством ЯНАО
, уверен, даст старт новым направлениям для инвестиционной поддержки проектов региона с помощью лизингового финансирования. Это развитие транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения, внутренних региональных авиаперевозок и других важных социально-экономических задач округа", - цитирует Агаджанова пресс-служба.