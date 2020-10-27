https://ria.ru/20201027/smert-1581714552.html
Ученые назвали способ предсказать смерть от COVID-19
Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых медицинского колледжа... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:07
2020-10-27T11:07
2020-10-27T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
наука
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых медицинского колледжа Weill Cornell, опубликовавших статью в <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109720365505?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">Journal of the American College of Cardiology</a>.В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели трансторакальную эхокардиографию. Их средний возраст составлял 64 года, две трети были мужчинами.У 35 процентов выявили дилатацию правого желудочка — увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, у 15 процентов диагностировали дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.Как показало дальнейшее наблюдение, пациенты с этими проблемами умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений в 1,43 и в 2,5 раза чаще остальных.Вероятнее всего, это связано с тем, что правый желудочек нагнетает в легкие кровь для насыщения кислородом. Воспаления респираторной системы влияют на насосную функцию сердца за счет увеличения сопротивления кровотоку.По данным специалистов Weill Cornell, эти дисфункции — пока что самый точный маркер повышенного риска смерти от COVID-19.Во всем мире насчитывается почти 43 миллиона случаев COVID-19, умерли за все время пандемии 1,15 миллиона человек.Россия занимает четвертое место по числу заразившихся: их более полутора миллионов. Из них свыше 26 тысяч умерли, 1,15 миллиона вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581698868.html
https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, наука
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых медицинского колледжа Weill Cornell, опубликовавших статью в Journal of the American College of Cardiology
.
В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели трансторакальную эхокардиографию. Их средний возраст составлял 64 года, две трети были мужчинами.
У 35 процентов выявили дилатацию правого желудочка — увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, у 15 процентов диагностировали дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.
Как показало дальнейшее наблюдение, пациенты с этими проблемами умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений в 1,43 и в 2,5 раза чаще остальных.
Вероятнее всего, это связано с тем, что правый желудочек нагнетает в легкие кровь для насыщения кислородом. Воспаления респираторной системы влияют на насосную функцию сердца за счет увеличения сопротивления кровотоку.
По данным специалистов Weill Cornell, эти дисфункции — пока что самый точный маркер повышенного риска смерти от COVID-19.
Во всем мире насчитывается почти 43 миллиона случаев COVID-19, умерли за все время пандемии 1,15 миллиона человек.
Россия занимает четвертое место по числу заразившихся: их более полутора миллионов. Из них свыше 26 тысяч умерли, 1,15 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.