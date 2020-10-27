Лавров подтвердил поддержку конституционной реформы в Белоруссии
21:47 27.10.2020 (обновлено: 21:54 27.10.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку инициативы белорусского руководства по конституционной реформе, говорится в сообщении МИД РФ.
В начале октября Палата представителей объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
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"Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Белоруссии. С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили ход подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, запланированного к проведению в ноябре с.г. в Минске. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия на площадках ключевых международных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ, говорится в сообщении.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.