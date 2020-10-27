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https://ria.ru/20201027/reforma-1581842387.html
Лавров подтвердил поддержку конституционной реформы в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку инициативы белорусского... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:47
2020-10-27T21:54
россия
владимир макей
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в телефонном разговоре с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> подтвердил поддержку инициативы белорусского руководства по конституционной реформе, говорится в сообщении МИД РФ.В начале октября Палата представителей объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Стороны также обсудили ход подготовки совместного заседания коллегий МИД России и <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a>, запланированного к проведению в ноябре с.г. в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия на площадках ключевых международных организаций, в первую очередь <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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Лукашенко дал клятву на "излете президентской жизни"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал клятву "на излете президентской жизни". Глава государства пообещал, что все будет так, как решит народ.
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россия, владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Лавров подтвердил поддержку конституционной реформы в Белоруссии

21:47 27.10.2020 (обновлено: 21:54 27.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку инициативы белорусского руководства по конституционной реформе, говорится в сообщении МИД РФ.
В начале октября Палата представителей объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
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"Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Белоруссии. С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили ход подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, запланированного к проведению в ноябре с.г. в Минске. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия на площадках ключевых международных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ, говорится в сообщении.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
 
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РоссияВладимир МакейАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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