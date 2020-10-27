https://ria.ru/20201027/reanimatsiya-1581804870.html

Заведующий реанимацией ростовской больницы отказывал больным в приеме

Заведующий отделением реанимации городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где, по сообщениям СМИ, якобы из-за перебоев с медицинским кислородом в октябре... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:46

2020-10-27T17:46

2020-10-27T17:46

распространение нового коронавируса

татьяна быковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

ростов-на-дону

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Заведующий отделением реанимации городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, где, по сообщениям СМИ, якобы из-за перебоев с медицинским кислородом в октябре скончались несколько пациентов, Борис Розин отказывал в приеме тяжелобольным, заявила замглавы горадминистрации по социальным вопросам Елена Кожухова."Публикации в СМИ так или иначе идут вокруг заведующего реанимационным отделением (20-й больницы) Розина Бориса Григорьевича. Еще в августе текущего года проверкой, проведенной управлением здравоохранения города, было установлено, что заведующий реанимацией отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медицинской помощи", - сказала она на пресс-конференции в НСН.Кожухова добавила, что после проверки Розин ушел на больничный, а затем - в длительный отпуск, где находится и сейчас. "При этом он продолжал посещать отделения, не регистрируясь в соответствующих журналах, тем самым нарушая технику безопасности и должностные инструкции", - отметила она.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.Во вторник министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bykovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Быковская</a> ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html

https://ria.ru/20201026/vrach-1581562797.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна быковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону