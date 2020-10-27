https://ria.ru/20201027/qr-kod-1581798423.html
Власти оценили первые результаты работы системы QR-кодов в Москве
Около 1700 посетителей получили СМС о том, что могли контактировать с больными коронавирусом в ночных заведениях Москвы и им рекомендуется сдать тест, сообщил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:26
2020-10-27T17:26
2020-10-27T17:52
алексей немерюк
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Около 1700 посетителей получили СМС о том, что могли контактировать с больными коронавирусом в ночных заведениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и им рекомендуется сдать тест, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он отметил, что в среднем в заведениях Москвы регистрируются по 40-60 тысяч посетителей ежедневно.Система QR-кодов на входе в заведения Москвы работает четко, возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли, сообщил гАлексей Немерюк.Он добавил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений, и сказал, что по статистике это лучше видят сами клубыРанее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей немерюк, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Около 1700 посетителей получили СМС о том, что могли контактировать с больными коронавирусом в ночных заведениях Москвы
и им рекомендуется сдать тест, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
.
Он отметил, что в среднем в заведениях Москвы регистрируются по 40-60 тысяч посетителей ежедневно.
Система QR-кодов на входе в заведения Москвы работает четко, возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли, сообщил гАлексей Немерюк.
"На сегодняшний момент мы видим, что эта система работает, работает четко. При этом мы видим, что помимо предприятий, которые применяют эту систему по указу мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания: кафе и рестораны. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы", - сказал Немерюк журналистам.
Он добавил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений, и сказал, что по статистике это лучше видят сами клубы
Ранее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина
, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф