https://ria.ru/20201027/qr-kod-1581798423.html

Власти оценили первые результаты работы системы QR-кодов в Москве

Около 1700 посетителей получили СМС о том, что могли контактировать с больными коронавирусом в ночных заведениях Москвы и им рекомендуется сдать тест, сообщил... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:26

2020-10-27T17:26

2020-10-27T17:52

алексей немерюк

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151901/46/1519014601_0:243:2804:1820_1400x0_80_0_0_75cc1476fae88d3163f1adbbe735b120.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Около 1700 посетителей получили СМС о том, что могли контактировать с больными коронавирусом в ночных заведениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и им рекомендуется сдать тест, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он отметил, что в среднем в заведениях Москвы регистрируются по 40-60 тысяч посетителей ежедневно.Система QR-кодов на входе в заведения Москвы работает четко, возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли, сообщил гАлексей Немерюк.Он добавил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений, и сказал, что по статистике это лучше видят сами клубыРанее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kod-1579930389.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество