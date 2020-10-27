https://ria.ru/20201027/qr-kod-1581795920.html

В Москве более 1,5 тысячи заведений оформили QR-коды для посетителей

Более 1,5 тысяч заведений в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:19

2020-10-27T17:19

2020-10-27T17:36

алексей немерюк

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579916079_305:507:3043:2047_1400x0_80_0_0_abc25cb8c07d639e399487db6f7ffcc8.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Более 1,5 тысяч заведений в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он отметил, что за прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колеблется от 40 до 60 тысяч ежедневно.Ранее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kod-1579930389.html

https://realty.ria.ru/20201027/restorany-1581738709.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество