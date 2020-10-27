В Москве более 1,5 тысячи заведений оформили QR-коды для посетителей
17:19 27.10.2020 (обновлено: 17:36 27.10.2020)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 1,5 тысяч заведений в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"Уже 1,5 тысячи предприятий получили QR-коды и используют их",- сказал Немерюк.
15 октября, 13:06Москвичам объяснили, в каких заведениях потребуют QR-коды
Он отметил, что за прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колеблется от 40 до 60 тысяч ежедневно.
Ранее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.