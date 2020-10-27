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В Москве более 1,5 тысячи заведений оформили QR-коды для посетителей
Более 1,5 тысяч заведений в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:19
2020-10-27T17:36
алексей немерюк
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Более 1,5 тысяч заведений в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он отметил, что за прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колеблется от 40 до 60 тысяч ежедневно.Ранее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kod-1579930389.html
https://realty.ria.ru/20201027/restorany-1581738709.html
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алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество

В Москве более 1,5 тысячи заведений оформили QR-коды для посетителей

17:19 27.10.2020 (обновлено: 17:36 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники бара в защитных масках
Сотрудники бара в защитных масках - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 1,5 тысяч заведений в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"Уже 1,5 тысячи предприятий получили QR-коды и используют их",- сказал Немерюк.
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15 октября, 13:06
Москвичам объяснили, в каких заведениях потребуют QR-коды
Он отметил, что за прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колеблется от 40 до 60 тысяч ежедневно.
Ранее вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ с рекомендацией к субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом для стабилизации обстановки. В том числе рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00. Постановление вступает в силу с 28 октября. В свою очередь пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также, по ее словам, наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
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Алексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
 
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