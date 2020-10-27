https://ria.ru/20201027/protesty-1581708826.html

Участников акции протеста медиков в Минске доставили в милицию

Одиннадцать участников акции протеста медиков в Минске доставлены в отделение милиции для разбирательства, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ГУВД... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:37

2020-10-27T10:37

2020-10-27T12:23

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Одиннадцать участников акции протеста медиков в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> доставлены в отделение милиции для разбирательства, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.В целом, касаясь проходящих с утра локальных акций протеста в Минске, в пресс-службе отметили, что задержаны несколько человек. "Да, есть несколько задержанных за участие в несанкционированных акциях", - отметили в пресс-службе, не уточнив точное число задержанных.Позднее стало известно, что всех доставленных в милицию участников акции протеста медиков в Минске отпустили.Около 11.30 (совпадает с мск) из Московского РУВД один за другим начали выходить врачи белорусского РНПЦ "Кардиология". К полудню все они покинули отделение милиции. "На всех составили протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции", - рассказал РИА Новости один из медиков.В Московском РУВД в Минске в настоящий момент остается студент одного из столичных медицинских вузов, который был задержан силовиками на той же несанкционированной акции.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581643198.html

https://ria.ru/20201026/sanktsii-1581607600.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире