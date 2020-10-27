Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона
02:25 27.10.2020 (обновлено: 08:53 27.10.2020)
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники, поэтому чаще всего слежкой занимаются мошенники, близкие люди либо конкуренты. Самый главный признак прослушки телефона - его странное, нетипичное поведение, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами – ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата – тоже признак слежки", - отмечает эксперт.
При этом он подчеркивает, что эти же факты могут указывать не только на целенаправленную прослушку, но и на работу вируса.
"Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором", — рекомендует Мясоедов.
Однако смена телефона не поможет остановить слежку за его владельцем, если его прослушивают родственники. Они снова легко получат доступ к телефону и незаметно установят шпионское ПО, заключил эксперт.
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