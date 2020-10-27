https://ria.ru/20201027/proslushka-1581685538.html

Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

Большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники, поэтому чаще всего слежкой занимаются мошенники, близкие люди либо... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:25

2020-10-27T02:25

2020-10-27T08:53

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники, поэтому чаще всего слежкой занимаются мошенники, близкие люди либо конкуренты. Самый главный признак прослушки <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефона</a> - его странное, нетипичное поведение, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201027/832220981.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_intellektualnyy-rezerv/" target="_blank" data-auto="true">Интеллектуальный Резерв</a>" <a href="http://ria.ru/person_pavel-myasoedov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Мясоедов</a>.При этом он подчеркивает, что эти же факты могут указывать не только на целенаправленную прослушку, но и на работу вируса. "Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором", — рекомендует Мясоедов. Однако смена телефона не поможет остановить слежку за его владельцем, если его прослушивают родственники. Они снова легко получат доступ к телефону и незаметно установят шпионское ПО, заключил эксперт.

https://ria.ru/20200930/proslushka-1577980030.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, телефон, технологии