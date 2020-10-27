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В Майкопе загорелся склад на площади 500 квадратных метров
В Майкопе загорелась крыша склада, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:35
2020-10-27T15:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
майкоп
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Majjkop/" target="_blank" data-auto="true">Майкопе</a> загорелась крыша склада, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Пожар происходит на улице Адыгейская, уточнили в ведомстве. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В тушении пожара участвуют 23 человека и восемь единиц техники. В 14:17 пожар удалось локализовать, еще через полчаса открытое горение ликвидировали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), майкоп, происшествия

В Майкопе загорелся склад на площади 500 квадратных метров

14:35 27.10.2020 (обновлено: 15:18 27.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС во время ликвидации пожара на крыше склада в Майкопе
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара на крыше склада в Майкопе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Майкопе загорелась крыша склада, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Пожар происходит на улице Адыгейская, уточнили в ведомстве.
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В тушении пожара участвуют 23 человека и восемь единиц техники.
В 14:17 пожар удалось локализовать, еще через полчаса открытое горение ликвидировали.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МайкопПроисшествия
 
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