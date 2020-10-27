https://ria.ru/20201027/pozhar-1581760972.html

В Майкопе загорелся склад на площади 500 квадратных метров

В Майкопе загорелась крыша склада, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:35

2020-10-27T14:35

2020-10-27T15:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

майкоп

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Majjkop/" target="_blank" data-auto="true">Майкопе</a> загорелась крыша склада, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Пожар происходит на улице Адыгейская, уточнили в ведомстве. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В тушении пожара участвуют 23 человека и восемь единиц техники. В 14:17 пожар удалось локализовать, еще через полчаса открытое горение ликвидировали.

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майкоп

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), майкоп, происшествия