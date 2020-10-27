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В Калининграде три человека погибли при пожаре в реабилитационном центре
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:44
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следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1510776/?type=news" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте СК</a>.Как уточняет МЧС, пожар произошел минувшей ночью на улице Гончарова, на первом этаже нежилого дома с мансардой. По предварительным данным, там располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых. При тушении пожарные обнаружили тела трех мужчин.Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают сотрудники регионального управления СК, они также устанавливают ответственных за случившееся. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В пресс-службе калининградской областной прокуратуры также заявили о проведении проверки.
https://ria.ru/20200523/1571870230.html
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калининградская область
калининград
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры с места пожара в калининградском центре для алко- и наркозависимых
Калининградские спасатели работают на месте пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых. ЧП произошло в ночь на 27 октября. Три человека в результате происшествия погибли.
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде три человека погибли при пожаре в реабилитационном центре

09:44 27.10.2020 (обновлено: 11:37 27.10.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Калининградской областиПоследствия пожара в здании на улице Гончарова в Калининграде
Последствия пожара в здании на улице Гончарова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Калининградской области
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре, сообщается на сайте СК.
Как уточняет МЧС, пожар произошел минувшей ночью на улице Гончарова, на первом этаже нежилого дома с мансардой. По предварительным данным, там располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых. При тушении пожарные обнаружили тела трех мужчин.
Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают сотрудники регионального управления СК, они также устанавливают ответственных за случившееся. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
В пресс-службе калининградской областной прокуратуры также заявили о проведении проверки.
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