https://ria.ru/20201027/pozhar-1581700286.html

В Калининграде три человека погибли при пожаре в реабилитационном центре

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:44

2020-10-27T09:44

2020-10-27T11:37

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1510776/?type=news" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте СК</a>.Как уточняет МЧС, пожар произошел минувшей ночью на улице Гончарова, на первом этаже нежилого дома с мансардой. По предварительным данным, там располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых. При тушении пожарные обнаружили тела трех мужчин.Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают сотрудники регионального управления СК, они также устанавливают ответственных за случившееся. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В пресс-службе калининградской областной прокуратуры также заявили о проведении проверки.

https://ria.ru/20200523/1571870230.html

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калининградская область

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в калининградском центре для алко- и наркозависимых Калининградские спасатели работают на месте пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых. ЧП произошло в ночь на 27 октября. Три человека в результате происшествия погибли. 2020-10-27T09:44 true PT0M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия