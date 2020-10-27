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В Махачкале загорелся многоквартирный дом

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Махачкале, пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:27

2020-10-27T09:27

2020-10-27T09:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Пожар произошёл в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a>, пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.В 08:50 по мск пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, 20 человек были эвакуированы. Разрушений нет, выбиты окна и двери.

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия