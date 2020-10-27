https://ria.ru/20201027/pozhar-1581683611.html

В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"

Пожар в здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован, сообщает столичное МЧС. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T01:33

2020-10-27T01:33

2020-10-27T01:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пожар в здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ликвидирован, сообщает столичное <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее сообщалось, что возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. По последним данным, площадь пожара достигала 700 квадратных метров."В 01.12 пожар на территории бывшего завода по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1 ликвидирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия