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В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
Пожар в здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован, сообщает столичное МЧС. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T01:33
2020-10-27T01:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пожар в здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ликвидирован, сообщает столичное <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее сообщалось, что возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. По последним данным, площадь пожара достигала 700 квадратных метров."В 01.12 пожар на территории бывшего завода по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1 ликвидирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"

01:33 27.10.2020
 
© Фото МЧС РоссииВозгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве 24 октября 2020 года
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода Серп и молот в Москве 24 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото МЧС России
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар в здании на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован, сообщает столичное МЧС.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. По последним данным, площадь пожара достигала 700 квадратных метров.
"В 01.12 пожар на территории бывшего завода по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1 ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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