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https://ria.ru/20201027/politika-1581785429.html
В Швейцарии признали успехи внешней политики России
Россия успешно реализует политику по закреплению сфер своего мирового влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:36
2020-10-27T16:36
россия
китай
белоруссия
швейцария
сша
украина
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>успешно реализует политику по закреплению сфер своего мирового влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB)."Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и стремится установить и закрепить сферу своего влияния. Эта политика приносит успех, но страна стремится к большему. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> остается в центре стратегических интересов России, как и Белоруссия", - говорится в докладе "Безопасность Швейцарии-2020".Как отмечается, <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземное море</a> – это еще одни сферы, где Россия конкурирует за влияние с другими международными игроками.Согласно докладу спецслужб, в целом стратегическую обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> определяют соперничество между США и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, стремление России укрепить сферу своего влияния в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, а также ряд конфликтов и кризисов на европейских границах."Несмотря на то, что после 2020 года США останутся самой влиятельной мировой державой, значимость трансатлантических отношений и американского присутствия на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> будет продолжать снижаться. Соперники США на геополитической арене попытаются извлечь из этого выгоду и будут стремиться расширить свою власть и отстаивать собственные интересы в областях ослабевающего влияния США", - отмечается в докладе.Швейцарские спецслужбы указывают, что Китай считает себя растущей великой державой "наравне с США". По мнению швейцарского ведомства, пропасть между либеральной моделью западного образца и авторитарным государственным капитализмом продолжит увеличиваться."Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем – в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20201011/politika-1579295505.html
https://ria.ru/20201027/soyuz-1581641990.html
5
россия
китай
белоруссия
швейцария
сша
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, китай, белоруссия, швейцария, сша, украина, в мире

В Швейцарии признали успехи внешней политики России

16:36 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий НеварГосударственный флаг РФ на судне
Государственный флаг РФ на судне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Невар
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ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости. Россия успешно реализует политику по закреплению сфер своего мирового влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB).
"Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с США и стремится установить и закрепить сферу своего влияния. Эта политика приносит успех, но страна стремится к большему. Украина остается в центре стратегических интересов России, как и Белоруссия", - говорится в докладе "Безопасность Швейцарии-2020".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Как отмечается, Черное море и Средиземное море – это еще одни сферы, где Россия конкурирует за влияние с другими международными игроками.
Согласно докладу спецслужб, в целом стратегическую обстановку в Швейцарии определяют соперничество между США и Китаем, стремление России укрепить сферу своего влияния в Европе, а также ряд конфликтов и кризисов на европейских границах.
"Несмотря на то, что после 2020 года США останутся самой влиятельной мировой державой, значимость трансатлантических отношений и американского присутствия на Ближнем Востоке будет продолжать снижаться. Соперники США на геополитической арене попытаются извлечь из этого выгоду и будут стремиться расширить свою власть и отстаивать собственные интересы в областях ослабевающего влияния США", - отмечается в докладе.
Швейцарские спецслужбы указывают, что Китай считает себя растущей великой державой "наравне с США". По мнению швейцарского ведомства, пропасть между либеральной моделью западного образца и авторитарным государственным капитализмом продолжит увеличиваться.
"Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем – в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния", - говорится в докладе.
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РоссияКитайБелоруссияШвейцарияСШАУкраинаВ мире
 
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