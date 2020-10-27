https://ria.ru/20201027/politika-1581785429.html
В Швейцарии признали успехи внешней политики России
Россия успешно реализует политику по закреплению сфер своего мирового влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:36
2020-10-27T16:36
2020-10-27T16:36
россия
китай
белоруссия
швейцария
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577427740_0:0:2585:1454_1400x0_80_0_0_bd379610c24bcfcf1bcb176563fd60b1.jpg
<strong>ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>успешно реализует политику по закреплению сфер своего мирового влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB)."Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и стремится установить и закрепить сферу своего влияния. Эта политика приносит успех, но страна стремится к большему. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> остается в центре стратегических интересов России, как и Белоруссия", - говорится в докладе "Безопасность Швейцарии-2020".Как отмечается, <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземное море</a> – это еще одни сферы, где Россия конкурирует за влияние с другими международными игроками.Согласно докладу спецслужб, в целом стратегическую обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> определяют соперничество между США и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, стремление России укрепить сферу своего влияния в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, а также ряд конфликтов и кризисов на европейских границах."Несмотря на то, что после 2020 года США останутся самой влиятельной мировой державой, значимость трансатлантических отношений и американского присутствия на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> будет продолжать снижаться. Соперники США на геополитической арене попытаются извлечь из этого выгоду и будут стремиться расширить свою власть и отстаивать собственные интересы в областях ослабевающего влияния США", - отмечается в докладе.Швейцарские спецслужбы указывают, что Китай считает себя растущей великой державой "наравне с США". По мнению швейцарского ведомства, пропасть между либеральной моделью западного образца и авторитарным государственным капитализмом продолжит увеличиваться."Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем – в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20201011/politika-1579295505.html
https://ria.ru/20201027/soyuz-1581641990.html
5
россия
китай
белоруссия
швейцария
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577427740_324:0:2263:1454_1400x0_80_0_0_46f7fc319d57a27c01ec89bb807a57bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, белоруссия, швейцария, сша, украина, в мире