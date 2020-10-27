https://ria.ru/20201027/poklonskaya-1581751907.html
Поклонская опровергла слухи о ее недопуске на заседание Госдумы
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отсутствия теста... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:54
2020-10-27T13:54
2020-10-27T15:32
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наталья поклонская
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> опровергла информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отсутствия теста на коронавирус.Ранее в начале заседания председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил, что во вторник двух депутатов не пустили в зал из-за отсутствия теста на коронавирус. Позже в СМИ сообщалось, что одним из этих депутатов якобы является Поклонская.Сообщение депутат сопроводила своей фотографией в зале пленарных заседаний.Наталья Поклонская расценила информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отказа от проведения теста на коронавирус, как начало предвыборной кампании."Я расцениваю это как начало предвыборной кампании в Госдуму следующего созыва, причем далеко не честную. Даже неприятно комментировать подобную информацию, так как она связана с попыткой опорочить меня и нарушением границ защищаемой законом информации о частной жизни, имею в виду медицинские обследования", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, информация о сдаче теста на коронавирус – это частная жизнь, которая защищена законом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/poklonskaya-1577204187.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья поклонская, госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
опровергла информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отсутствия теста на коронавирус.
Ранее в начале заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что во вторник двух депутатов не пустили в зал из-за отсутствия теста на коронавирус. Позже в СМИ сообщалось, что одним из этих депутатов якобы является Поклонская.
"Вот самое верное доказательство того, что Поклонская на пленарном заседании и с тестом все хорошо. P.S. И как после такого верить источникам из нижней палаты?" - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Сообщение депутат сопроводила своей фотографией в зале пленарных заседаний.
Наталья Поклонская расценила информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отказа от проведения теста на коронавирус, как начало предвыборной кампании.
"Я расцениваю это как начало предвыборной кампании в Госдуму следующего созыва, причем далеко не честную. Даже неприятно комментировать подобную информацию, так как она связана с попыткой опорочить меня и нарушением границ защищаемой законом информации о частной жизни, имею в виду медицинские обследования", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, информация о сдаче теста на коронавирус – это частная жизнь, которая защищена законом.
"В частности, это сведения о состоянии здоровья", - подчеркнула депутат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф