https://ria.ru/20201027/poklonskaya-1581751907.html

Поклонская опровергла слухи о ее недопуске на заседание Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отсутствия теста... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:54

2020-10-27T13:54

2020-10-27T15:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья поклонская

госдума рф

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> опровергла информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отсутствия теста на коронавирус.Ранее в начале заседания председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил, что во вторник двух депутатов не пустили в зал из-за отсутствия теста на коронавирус. Позже в СМИ сообщалось, что одним из этих депутатов якобы является Поклонская.Сообщение депутат сопроводила своей фотографией в зале пленарных заседаний.Наталья Поклонская расценила информацию о том, что ее якобы не пустили на пленарное заседание нижней палаты парламента из-за отказа от проведения теста на коронавирус, как начало предвыборной кампании."Я расцениваю это как начало предвыборной кампании в Госдуму следующего созыва, причем далеко не честную. Даже неприятно комментировать подобную информацию, так как она связана с попыткой опорочить меня и нарушением границ защищаемой законом информации о частной жизни, имею в виду медицинские обследования", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, информация о сдаче теста на коронавирус – это частная жизнь, которая защищена законом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/poklonskaya-1577204187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья поклонская, госдума рф, вячеслав володин, политика