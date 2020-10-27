https://ria.ru/20201027/pokhudenie-1581693977.html

Страдавшая от ожирения блогерша сбросила 44 килограмма и раскрыла секрет

Блогерша из Южной Кореи Ян Субин, которая известная благодаря роликам на ютьюбе с поеданием блюд, сбросила 44 килограмма и раскрыла секрет похудения. Об этом... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:48

2020-10-27T08:48

2020-10-27T08:48

похудение

южная корея

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Блогерша из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> Ян Субин, которая известная благодаря роликам на ютьюбе с поеданием блюд, сбросила 44 килограмма и раскрыла секрет <a href="https://ria.ru/keyword_pokhudenie/" target="_blank">похудения</a>. Об этом сообщает <a href="https://worldofbuzz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">World of buzz</a>.Девушка на камеру поедала различные блюда и рассказывала о своей жизни с 2017 года. В 2019-м она поняла, что у нее начались проблемы со здоровьем из-за переедания. На тот момент она весила 131 килограмм, а процент жира в ее теле составлял 53,5%. Субин пришлось сесть на жесткую диету и заняться спортом. В итоге блогерша сбросила 44 килограмма за 500 дней. "Дело не в том, что вам не хватает силы воли. Просто вы торопитесь. Не выполняйте сложные планы питания или тренировок, меняйте свой образ мышления и думайте, что вы навсегда сохраните эти здоровые привычки. Это действительно поможет вам правильно питаться", — отметила Субин, подчеркнув, что нужно уделять внимание и своему здоровью.Девушка призналась, что страдала ожирением с детства и перепробовала за все это время большое количество диет. При этом в 20 лет она сделала операцию по уменьшению желудка, однако это не помогло ей похудеть. После избавления от лишнего веса Субин продолжает снимать видео, где она ест на камеру жирную пищу, а после съемок усиленно занимается спортом. По словам девушки, она стала лучше себя чувствовать и у нее поднялась самооценка.

https://ria.ru/20201014/pokhudenie-1579777047.html

южная корея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, южная корея, в мире