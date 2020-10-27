https://ria.ru/20201027/pogoda-1581691316.html

Москвичам пообещали погожий осенний день

Москвичей во вторник ожидает погожий осенний денек: температура повысится до плюс 12 градусов, будет без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T07:44

2020-10-27T07:44

2020-10-27T07:44

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387921_0:240:2791:1809_1400x0_80_0_0_22230f5f195121357ce4cdb2d0905959.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей во вторник ожидает погожий осенний денек: температура повысится до плюс 12 градусов, будет без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По словам синоптика, при таких условиях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 10-12, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - плюс 8-13."Ветер южной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил Тишковец.

https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество