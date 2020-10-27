https://ria.ru/20201027/pogoda-1581691316.html
Москвичам пообещали погожий осенний день
Москвичей во вторник ожидает погожий осенний денек: температура повысится до плюс 12 градусов, будет без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T07:44
2020-10-27T07:44
2020-10-27T07:44
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей во вторник ожидает погожий осенний денек: температура повысится до плюс 12 градусов, будет без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По словам синоптика, при таких условиях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 10-12, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - плюс 8-13."Ветер южной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил Тишковец.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество