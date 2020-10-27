https://ria.ru/20201027/platezhnaya-industriya-1581768090.html

Конференция о трансформации платежной индустрии после пандемии

29 и 30 октября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XIV Международная конференция "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".

2020-10-27T15:08

2020-10-27T15:08

2020-10-27T15:08

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1581768090.jpg?1603800519

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952957061.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- директор Департамента Национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла БАКИНА;<br>- директор юридического Департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;<br>- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;<br>- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;<br>- начальник главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;<br>- генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир КОМЛЕВ;<br>- заместитель генерального директора JCB International Eurasia LLC Алексей МАСЛОВ;<br>- директор по продвижению продуктов компании VISA Александр ЖУКОВ;<br>- председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег ВЬЮГИН.<br><br>В первый день конференции будут обсуждены основные направления развития национальной платежной системы в России после пандемии, цифровая валюта и место цифрового рубля в международных расчетах, первые результаты развития финансовых экосистем, перспективы развития Единой системы идентификации и аутентификации. Завершится работа круглым столом на тему: "OpenAPI".<br>Во второй день будут обсуждаться особенности конкуренции на платежном рынке, регулирование комиссий эквайринга и расчетов на пространстве ЕАЭС, законопроект об отмене комиссий при оплате за ЖКХ, перспективы наличного денежного обращения в цифровой экономике. Состоится круглый стол на тему: "Банки. Инкассация. Ритейл".<br>Завершит работу дискуссионная сессия, посвященная безопасности платежного бизнеса.Организатор конференции – Ассоциация банков России. Партнерами конференции выступают компании Visa, НСПК, Qiwi, "ДИИП 2000".<br><a href="https://asros.ru/events/platezhnaya-industriya-2020/" target="_blank">Подробности и регистрация.</a><br><br>Контакты оргкомитета: +7(495) 785-29-93, 785-29-88, event@asros.ru<br><strong><a href="https://forms.gle/YRWmXYgk6ujStLDG6" target="_blank">Аккредитация СМИ.</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы