Конференция о трансформации платежной индустрии после пандемии
29 и 30 октября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XIV Международная конференция "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".
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Участники:
- директор Департамента Национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла БАКИНА;
- директор юридического Департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- начальник главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;
- генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир КОМЛЕВ;
- заместитель генерального директора JCB International Eurasia LLC Алексей МАСЛОВ;
- директор по продвижению продуктов компании VISA Александр ЖУКОВ;
- председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег ВЬЮГИН.
В первый день конференции будут обсуждены основные направления развития национальной платежной системы в России после пандемии, цифровая валюта и место цифрового рубля в международных расчетах, первые результаты развития финансовых экосистем, перспективы развития Единой системы идентификации и аутентификации. Завершится работа круглым столом на тему: "OpenAPI".
Во второй день будут обсуждаться особенности конкуренции на платежном рынке, регулирование комиссий эквайринга и расчетов на пространстве ЕАЭС, законопроект об отмене комиссий при оплате за ЖКХ, перспективы наличного денежного обращения в цифровой экономике. Состоится круглый стол на тему: "Банки. Инкассация. Ритейл".
Завершит работу дискуссионная сессия, посвященная безопасности платежного бизнеса.
Участники:
- директор Департамента Национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла БАКИНА;
- директор юридического Департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- начальник главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;
- генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир КОМЛЕВ;
- заместитель генерального директора JCB International Eurasia LLC Алексей МАСЛОВ;
- директор по продвижению продуктов компании VISA Александр ЖУКОВ;
- председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег ВЬЮГИН.
В первый день конференции будут обсуждены основные направления развития национальной платежной системы в России после пандемии, цифровая валюта и место цифрового рубля в международных расчетах, первые результаты развития финансовых экосистем, перспективы развития Единой системы идентификации и аутентификации. Завершится работа круглым столом на тему: "OpenAPI".
Во второй день будут обсуждаться особенности конкуренции на платежном рынке, регулирование комиссий эквайринга и расчетов на пространстве ЕАЭС, законопроект об отмене комиссий при оплате за ЖКХ, перспективы наличного денежного обращения в цифровой экономике. Состоится круглый стол на тему: "Банки. Инкассация. Ритейл".
Завершит работу дискуссионная сессия, посвященная безопасности платежного бизнеса.
Организатор конференции – Ассоциация банков России. Партнерами конференции выступают компании Visa, НСПК, Qiwi, "ДИИП 2000".
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Подробности и регистрация.
Контакты оргкомитета: +7(495) 785-29-93, 785-29-88, event@asros.ru
Аккредитация СМИ.