https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581811401.html

Путин отметил способность страны мобилизовать ресурсы в период пандемии

Россия в период пандемии коронавируса продемонстрировала как никто в мире способность мобилизовать ресурсы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:13

2020-10-27T18:13

2020-10-27T18:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8e4e93bb0675f665c25c234454da9be.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Россия в период пандемии коронавируса продемонстрировала как никто в мире способность мобилизовать ресурсы, сообщил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Содержать койки, инфекционные койки, когда нет пандемии, просто так пустыми бессмысленно. А вот способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое, наверное, другое государство в мире. Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек. Причем не только для людей, которые болеют в тяжелой форме COVID, но и для легких и средних больных, с легкой и средней тяжестью", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581698868.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество