https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581811401.html
Путин отметил способность страны мобилизовать ресурсы в период пандемии
Россия в период пандемии коронавируса продемонстрировала как никто в мире способность мобилизовать ресурсы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:13
2020-10-27T18:13
2020-10-27T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Россия в период пандемии коронавируса продемонстрировала как никто в мире способность мобилизовать ресурсы, сообщил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Содержать койки, инфекционные койки, когда нет пандемии, просто так пустыми бессмысленно. А вот способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое, наверное, другое государство в мире. Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек. Причем не только для людей, которые болеют в тяжелой форме COVID, но и для легких и средних больных, с легкой и средней тяжестью", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581698868.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество