https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581729849.html

В МИД назвали страны, в меньшей степени пострадавшие от пандемии

Пандемия коронавируса в меньшей степени коснулась стран Евразийского экономического союза и Китая, а принятые успешные меры укрепили веру людей в суверенность... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:26

2020-10-27T12:26

2020-10-27T12:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евразийский экономический союз

игорь моргулов

здоровье - общество

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581253308_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_b6184d425e0172293f66a02abdefe32f.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса в меньшей степени коснулась стран Евразийского экономического союза и Китая, а принятые успешные меры укрепили веру людей в суверенность государств, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Igor_Morgulov_2" target="_blank">Игорь Моргулов</a>.По словам высокопоставленного дипломата, "пандемия бросила вызов и мировой экономике, и здоровью людей". "Мы видим, что серьезные произошли нарушения и в транспортном сообщении, и в торговых связях, и в производственно-сбытовых цепочках. Результатом стала глобальная рецессия", - сказал Моргулов.Он отметил, что пандемия выступила и катализатором целого ряда процессов, "которые на самом деле могут изменить нашу жизнь к лучшему". Прежде всего, сказал замглавы МИД РФ, это касается цифровизации всех сторон жизни."Успешные меры по борьбе с распространением вируса, которые были приняты в государствах <a href="https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_soj" target="_blank">ЕврАзЭс</a>, в <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китае</a>, они показывают и укрепляют веру людей в самоценность сильного и подлинно суверенного государства и его способность решать такие масштабные задачи, с которыми мы столкнулись", - сказал Моргулов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581565114.html

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, игорь моргулов, здоровье - общество, китай, в мире