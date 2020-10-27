Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581729849.html
В МИД назвали страны, в меньшей степени пострадавшие от пандемии
Пандемия коронавируса в меньшей степени коснулась стран Евразийского экономического союза и Китая, а принятые успешные меры укрепили веру людей в суверенность... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:26
2020-10-27T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евразийский экономический союз
игорь моргулов
здоровье - общество
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581253308_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_b6184d425e0172293f66a02abdefe32f.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса в меньшей степени коснулась стран Евразийского экономического союза и Китая, а принятые успешные меры укрепили веру людей в суверенность государств, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Igor_Morgulov_2" target="_blank">Игорь Моргулов</a>.По словам высокопоставленного дипломата, "пандемия бросила вызов и мировой экономике, и здоровью людей". "Мы видим, что серьезные произошли нарушения и в транспортном сообщении, и в торговых связях, и в производственно-сбытовых цепочках. Результатом стала глобальная рецессия", - сказал Моргулов.Он отметил, что пандемия выступила и катализатором целого ряда процессов, "которые на самом деле могут изменить нашу жизнь к лучшему". Прежде всего, сказал замглавы МИД РФ, это касается цифровизации всех сторон жизни."Успешные меры по борьбе с распространением вируса, которые были приняты в государствах <a href="https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_soj" target="_blank">ЕврАзЭс</a>, в <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китае</a>, они показывают и укрепляют веру людей в самоценность сильного и подлинно суверенного государства и его способность решать такие масштабные задачи, с которыми мы столкнулись", - сказал Моргулов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581565114.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581253308_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85b9992b177e056cd01022d78732caf5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, игорь моргулов, здоровье - общество, китай, в мире

В МИД назвали страны, в меньшей степени пострадавшие от пандемии

12:26 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса в меньшей степени коснулась стран Евразийского экономического союза и Китая, а принятые успешные меры укрепили веру людей в суверенность государств, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы рады констатировать, что в зоне ЕАЭС и в Китае дела обстоят лучше, чем в других регионах мира", - сказал Моргулов на форуме Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь", который прошел в формате видеоконференции.

По словам высокопоставленного дипломата, "пандемия бросила вызов и мировой экономике, и здоровью людей". "Мы видим, что серьезные произошли нарушения и в транспортном сообщении, и в торговых связях, и в производственно-сбытовых цепочках. Результатом стала глобальная рецессия", - сказал Моргулов.
Он отметил, что пандемия выступила и катализатором целого ряда процессов, "которые на самом деле могут изменить нашу жизнь к лучшему". Прежде всего, сказал замглавы МИД РФ, это касается цифровизации всех сторон жизни.
"Успешные меры по борьбе с распространением вируса, которые были приняты в государствах ЕврАзЭс, в Китае, они показывают и укрепляют веру людей в самоценность сильного и подлинно суверенного государства и его способность решать такие масштабные задачи, с которыми мы столкнулись", - сказал Моргулов.
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 13:18Распространение нового коронавируса
Американские ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евразийский экономический союзИгорь МоргуловЗдоровье - ОбществоКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния