https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581698868.html

Инфекционист рассказал, когда завершится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса в том виде, каком она протекает в настоящее время, завершится в 2022 году, при тотальной вакцинации – на год раньше, считает эпидемиолог и РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:33

2020-10-27T09:33

2020-10-27T12:03

распространение нового коронавируса

михаил фаворов

коронавирус covid-19

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса в том виде, каком она протекает в настоящее время, завершится в 2022 году, при тотальной вакцинации – на год раньше, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a>.Фаворов при этом сообщил, что международный стандарт вакцин подразумевает под собой такой препарат, который уже разлит, стандартизирован и вышел на производство, получено по крайней мере 100 тысяч единиц, которые идентичны между собой и при этом препарат прошел третью фазу испытаний.Эксперт отметил, что пока ни одних данных по новым вакцинам от коронавируса после третьей фазы испытаний пока нет.Фаворов добавил, что уже сейчас можно с уверенностью говорить, что повторные заражения коронавирусом доказаны, однако он призвал перестать говорить, что борьба с этими случаями сейчас самое главное.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/koronavirus-1581694063.html

https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581619917.html

Екатерина Варламова Вакцинация убьёт все человечество!!! Нет вакцин от простуды... есть правильный образ жизни и грамотное питание! 65

Stas Dremov "Если у нас вдруг появится чудесная вакцина" .... минуточку, извините... ВДРУГ ПОЯВИТСЯ??? А СПУТНИК-V??? 64

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил фаворов, коронавирус covid-19, общество