Инфекционист рассказал, когда завершится пандемия коронавируса
09:33 27.10.2020 (обновлено: 12:03 27.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Пандемия коронавируса в том виде, каком она протекает в настоящее время, завершится в 2022 году, при тотальной вакцинации – на год раньше, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения Михаил Фаворов.
"В том виде, в котором она сейчас - в 2022 году (завершится пандемия коронавируса – ред.). Если у нас вдруг появится чудесная вакцина и мы вдруг произведем достаточно на все население страны и вдруг сумеем всех привить, что себе даже трудно представить… Большинство людей просто не понимает, что это такое – привить население страны. Но если сумеем, значит закончится на год раньше", - сказал эксперт, который принимает участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском.
Фаворов при этом сообщил, что международный стандарт вакцин подразумевает под собой такой препарат, который уже разлит, стандартизирован и вышел на производство, получено по крайней мере 100 тысяч единиц, которые идентичны между собой и при этом препарат прошел третью фазу испытаний.
"То есть когда 30 тысяч человек были вакцинированы, 10 тысяч (из них прошли) контроль и, соответственно, получили доказательства, что этот препарат работает – защищает от болезни. С моей точки зрения, это и есть вакцина. Все что до того (до итогов третьей фазы испытания вакцины) – это решение каждого государства", - сказал он, комментируя информацию о новых вакцинах против коронавируса.
Эксперт отметил, что пока ни одних данных по новым вакцинам от коронавируса после третьей фазы испытаний пока нет.
Фаворов добавил, что уже сейчас можно с уверенностью говорить, что повторные заражения коронавирусом доказаны, однако он призвал перестать говорить, что борьба с этими случаями сейчас самое главное.
"Да, повторное заражение доказано. Однако на сегодняшний день доказанных случаев 1-2 тысячи, пускай даже 10 тысяч больных, но из 40 миллионов случаев. Это относительно небольшие цифры. Да, среди них распределение тяжелых примерно такое же, как и среди первых случаев… Это говорит о том, что данный вирус имеет гораздо более растянутую потенцию в растлении пандемии. Но в момент самого высокого подъема больных с 1919 года сосредотачиваться на повторных случаях рано. Давайте займемся тяжелыми и пожилыми людьми, которые имеют очень высокий риск умереть", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.