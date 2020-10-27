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https://ria.ru/20201027/otkhody-1581781221.html
Подмосковье поделится опытом переработки отходов с Псковской областью
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Псковской области Михаил Ведерников встретились с целью обсудить проблему переработки отходов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:26
2020-10-27T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Псковской области Михаил Ведерников встретились с целью обсудить проблему переработки отходов, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-podelitsja-opytom-s-pskovskoj-oblastju/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что к концу нынешнего года в Подмосковье не останется мусорных полигонов. Их сменят безопасные перерабатывающие комплексы. В настоящий момент в регионе насчитывается 12 таких систем. Мусор отправляется туда не только из Подмосковья, но и из столицы."Вместе с командой администрации Псковской области мы приехали, чтобы перенять опыт по строительству экотехнопарков и современных полигонов", – пояснил Ведерников.По его словам, до 2023 года в Псковской области построят экотехнопарк, который сможет принять региональный мусор.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Подмосковье поделится опытом переработки отходов с Псковской областью

16:26 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЛента сортировки мусора комплекса по переработке отходов
Лента сортировки мусора комплекса по переработке отходов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Псковской области Михаил Ведерников встретились с целью обсудить проблему переработки отходов, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что к концу нынешнего года в Подмосковье не останется мусорных полигонов. Их сменят безопасные перерабатывающие комплексы. В настоящий момент в регионе насчитывается 12 таких систем. Мусор отправляется туда не только из Подмосковья, но и из столицы.
"Вместе с командой администрации Псковской области мы приехали, чтобы перенять опыт по строительству экотехнопарков и современных полигонов", – пояснил Ведерников.
По его словам, до 2023 года в Псковской области построят экотехнопарк, который сможет принять региональный мусор.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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