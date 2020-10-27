https://ria.ru/20201027/otkhody-1581781221.html

Подмосковье поделится опытом переработки отходов с Псковской областью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Псковской области Михаил Ведерников встретились с целью обсудить проблему переработки отходов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:26

2020-10-27T16:26

2020-10-27T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Псковской области Михаил Ведерников встретились с целью обсудить проблему переработки отходов, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-podelitsja-opytom-s-pskovskoj-oblastju/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что к концу нынешнего года в Подмосковье не останется мусорных полигонов. Их сменят безопасные перерабатывающие комплексы. В настоящий момент в регионе насчитывается 12 таких систем. Мусор отправляется туда не только из Подмосковья, но и из столицы."Вместе с командой администрации Псковской области мы приехали, чтобы перенять опыт по строительству экотехнопарков и современных полигонов", – пояснил Ведерников.По его словам, до 2023 года в Псковской области построят экотехнопарк, который сможет принять региональный мусор.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)