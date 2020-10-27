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Круглый стол о вкладе образования в социально-экономическое развитие
10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол в онлайн-формате на тему: "Как измерить вклад образования в социально-экономическое развитие: о чем говорит опыт регионов".
2020-10-27T13:24
2020-10-27T13:24
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201110/952956814.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей МАЙОРОВ;<br>- заместитель председателя Правительства Астраханской области Дмитрий ОВЧИННИКОВ;<br>- заместитель губернатора Псковской области Вера ЕМЕЛЬЯНОВА;<br>- и.о. заместителя главы Администрации Тамбовской области Наталья АФАНАСЬЕВА;<br>- член Общественного совета Министерства науки и высшего образования РФ Виктор БОЛОТОВ;<br>- директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;<br>- директор Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;<br>- директор Приволжского филиала РАНХиГС Виктория ПРУДНИКОВА.<br><br>Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения профессора Е.Я. Когана, научного руководителя Федерального института развития образования РАНХиГС. <br><br>Как повысить и измерить вклад профессионального образования в региональную экономику, развитие человеческого капитала и инноваций? Какие модели организационного устройства учреждений СПО, ориентированных на взаимодействие с рынками труда и образовательных услуг, наиболее эффективны? Какие инструменты для развития адаптивности, самоорганизации и актуальности региональных систем профессионального образования существуют?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о вкладе образования в социально-экономическое развитие

13:24 27.10.2020
 
Читать ria.ru в
10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол в онлайн-формате на тему: "Как измерить вклад образования в социально-экономическое развитие: о чем говорит опыт регионов".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель председателя Правительства Астраханской области Дмитрий ОВЧИННИКОВ;
- заместитель губернатора Псковской области Вера ЕМЕЛЬЯНОВА;
- и.о. заместителя главы Администрации Тамбовской области Наталья АФАНАСЬЕВА;
- член Общественного совета Министерства науки и высшего образования РФ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;
- директор Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;
- директор Приволжского филиала РАНХиГС Виктория ПРУДНИКОВА.

Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения профессора Е.Я. Когана, научного руководителя Федерального института развития образования РАНХиГС.

Как повысить и измерить вклад профессионального образования в региональную экономику, развитие человеческого капитала и инноваций? Какие модели организационного устройства учреждений СПО, ориентированных на взаимодействие с рынками труда и образовательных услуг, наиболее эффективны? Какие инструменты для развития адаптивности, самоорганизации и актуальности региональных систем профессионального образования существуют?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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