https://ria.ru/20201027/obrazovanie-1581744212.html

Круглый стол о вкладе образования в социально-экономическое развитие

10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол в онлайн-формате на тему: "Как измерить вклад образования в социально-экономическое развитие: о чем говорит опыт регионов".

2020-10-27T13:24

2020-10-27T13:24

2020-10-27T13:24

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201110/952956814.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей МАЙОРОВ;<br>- заместитель председателя Правительства Астраханской области Дмитрий ОВЧИННИКОВ;<br>- заместитель губернатора Псковской области Вера ЕМЕЛЬЯНОВА;<br>- и.о. заместителя главы Администрации Тамбовской области Наталья АФАНАСЬЕВА;<br>- член Общественного совета Министерства науки и высшего образования РФ Виктор БОЛОТОВ;<br>- директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;<br>- директор Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;<br>- директор Приволжского филиала РАНХиГС Виктория ПРУДНИКОВА.<br><br>Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения профессора Е.Я. Когана, научного руководителя Федерального института развития образования РАНХиГС. <br><br>Как повысить и измерить вклад профессионального образования в региональную экономику, развитие человеческого капитала и инноваций? Какие модели организационного устройства учреждений СПО, ориентированных на взаимодействие с рынками труда и образовательных услуг, наиболее эффективны? Какие инструменты для развития адаптивности, самоорганизации и актуальности региональных систем профессионального образования существуют?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы