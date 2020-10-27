Круглый стол о вкладе образования в социально-экономическое развитие
10 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол в онлайн-формате на тему: "Как измерить вклад образования в социально-экономическое развитие: о чем говорит опыт регионов".
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Участники:
- заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель председателя Правительства Астраханской области Дмитрий ОВЧИННИКОВ;
- заместитель губернатора Псковской области Вера ЕМЕЛЬЯНОВА;
- и.о. заместителя главы Администрации Тамбовской области Наталья АФАНАСЬЕВА;
- член Общественного совета Министерства науки и высшего образования РФ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;
- директор Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;
- директор Приволжского филиала РАНХиГС Виктория ПРУДНИКОВА.
Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения профессора Е.Я. Когана, научного руководителя Федерального института развития образования РАНХиГС.
Как повысить и измерить вклад профессионального образования в региональную экономику, развитие человеческого капитала и инноваций? Какие модели организационного устройства учреждений СПО, ориентированных на взаимодействие с рынками труда и образовательных услуг, наиболее эффективны? Какие инструменты для развития адаптивности, самоорганизации и актуальности региональных систем профессионального образования существуют?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель председателя Правительства Астраханской области Дмитрий ОВЧИННИКОВ;
- заместитель губернатора Псковской области Вера ЕМЕЛЬЯНОВА;
- и.о. заместителя главы Администрации Тамбовской области Наталья АФАНАСЬЕВА;
- член Общественного совета Министерства науки и высшего образования РФ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;
- директор Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;
- директор Приволжского филиала РАНХиГС Виктория ПРУДНИКОВА.
Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения профессора Е.Я. Когана, научного руководителя Федерального института развития образования РАНХиГС.
Как повысить и измерить вклад профессионального образования в региональную экономику, развитие человеческого капитала и инноваций? Какие модели организационного устройства учреждений СПО, ориентированных на взаимодействие с рынками труда и образовательных услуг, наиболее эффективны? Какие инструменты для развития адаптивности, самоорганизации и актуальности региональных систем профессионального образования существуют?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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