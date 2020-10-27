https://ria.ru/20201027/natsproekty-1581729185.html

Нацпроекты в Тюменской области будут профинансированы в полном объеме

Финансирование 11 региональных проектов, реализуемых в Тюменской области в рамках нацпроектов, на 2020 год выполнено на 100%, остальные 38 проектов планируется... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:22

2020-10-27T12:22

2020-10-27T12:22

тюменская область

александр моор

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 27 окт — РИА Новости. </strong>Финансирование 11 региональных проектов, реализуемых в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> в рамках нацпроектов, на 2020 год выполнено на 100%, остальные 38 проектов планируется полностью профинансировать до конца года, сообщает пресс-служба губернатора области.Такие данные приведены на рабочем онлайн-совещании, которое провел губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.По данным на 15 октября, в целом финансирование нацпроектов из областного бюджета выполнено на 80%, из федерального – на 50%, из муниципальных бюджетов – на 87%, из внебюджетных средств – на 81%. Общий объем расходов на эти цели в регионе превышает 19 миллиардов рублей."Обеспечение стопроцентного финансирования реализации национальных проектов в регионе – наша важнейшая задача", — подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область