Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201027/natsproekty-1581729185.html
Нацпроекты в Тюменской области будут профинансированы в полном объеме
Финансирование 11 региональных проектов, реализуемых в Тюменской области в рамках нацпроектов, на 2020 год выполнено на 100%, остальные 38 проектов планируется... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:22
2020-10-27T12:22
тюменская область
александр моор
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg
<strong>ТЮМЕНЬ, 27 окт — РИА Новости. </strong>Финансирование 11 региональных проектов, реализуемых в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> в рамках нацпроектов, на 2020 год выполнено на 100%, остальные 38 проектов планируется полностью профинансировать до конца года, сообщает пресс-служба губернатора области.Такие данные приведены на рабочем онлайн-совещании, которое провел губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.По данным на 15 октября, в целом финансирование нацпроектов из областного бюджета выполнено на 80%, из федерального – на 50%, из муниципальных бюджетов – на 87%, из внебюджетных средств – на 81%. Общий объем расходов на эти цели в регионе превышает 19 миллиардов рублей."Обеспечение стопроцентного финансирования реализации национальных проектов в регионе – наша важнейшая задача", — подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_53d5de11b8bbc94d047329ee787348d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская область

Нацпроекты в Тюменской области будут профинансированы в полном объеме

12:22 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 окт — РИА Новости. Финансирование 11 региональных проектов, реализуемых в Тюменской области в рамках нацпроектов, на 2020 год выполнено на 100%, остальные 38 проектов планируется полностью профинансировать до конца года, сообщает пресс-служба губернатора области.
Такие данные приведены на рабочем онлайн-совещании, которое провел губернатор региона Александр Моор.
По данным на 15 октября, в целом финансирование нацпроектов из областного бюджета выполнено на 80%, из федерального – на 50%, из муниципальных бюджетов – на 87%, из внебюджетных средств – на 81%. Общий объем расходов на эти цели в регионе превышает 19 миллиардов рублей.
"Обеспечение стопроцентного финансирования реализации национальных проектов в регионе – наша важнейшая задача", — подчеркнул Моор.
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 12:16Тюменская область
Тюменская область успешно реализует нацпроект "Жилье и городская среда"
 
Обсудить0
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния