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В России создадут общественно-государственную организацию по нацполитике
Всероссийскую общественную премию за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов "Гордость нации" в дальнейшем будут проводить на... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:57
2020-10-27T14:57
геликон-опера
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Всероссийскую общественную премию за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов "Гордость нации" в дальнейшем будут проводить на основе создаваемой общественно-государственной организации в сфере государственной национальной политики, что может сформировать призовой фонд для победителей и масштабировать проект, заявила заявила начальник департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.Всероссийская общественная премия "Гордость нации" впервые вручается в этом году за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Церемония награждения, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет 3 ноября в театре "<a href="http://ria.ru/organization__34/" target="_blank" data-auto="true">Геликон-опера</a>". В оргкомитет премии вошли ведущие ученые и эксперты в сфере национальных отношений.Она пояснила, что от просто общественной такая организация отличается тем, что имеет постоянную стабильную поддержку "в виде конкретной строчки в бюджете и конкретного постоянного финансирования"."Немного забегая вперед скажу, что правительство приложило большие усилия, чтобы в условиях некоторого сокращения бюджетных расходов средства на такой проект были выделены. В ближайшее время это все будет закреплено указом президента РФ. И в следующем году этот проект будет уже реализовываться на этой площадке. Это нам поможет чувствовать стабильную постоянную поддержку. Я надеюсь, что это нам поможет некоторый призовой фонд для наших победителей сформировать", - подчеркнула она.Вагина пообещала поддержать и инициативу масштабирования проекта, в том числе для соотечественников за рубежом.
https://ria.ru/20200925/ksenofobiya-1577761185.html
https://ria.ru/20200731/1575210861.html
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РИА Новости
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60
геликон-опера, политика

В России создадут общественно-государственную организацию по нацполитике

14:57 27.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всероссийскую общественную премию за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов "Гордость нации" в дальнейшем будут проводить на основе создаваемой общественно-государственной организации в сфере государственной национальной политики, что может сформировать призовой фонд для победителей и масштабировать проект, заявила заявила начальник департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.
Всероссийская общественная премия "Гордость нации" впервые вручается в этом году за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Церемония награждения, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет 3 ноября в театре "Геликон-опера". В оргкомитет премии вошли ведущие ученые и эксперты в сфере национальных отношений.
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"Если мы посмотрим на перечень поручений главы государства по итогам последнего заседания совета при президенте по межнациональным отношениям, наши общественные деятели поднимали вопрос о том, что было бы хорошо создать в России общественно-государственную организацию в сфере государственной национальной политики", - сказала Вагина на пресс-конференции.
Она пояснила, что от просто общественной такая организация отличается тем, что имеет постоянную стабильную поддержку "в виде конкретной строчки в бюджете и конкретного постоянного финансирования".
"Немного забегая вперед скажу, что правительство приложило большие усилия, чтобы в условиях некоторого сокращения бюджетных расходов средства на такой проект были выделены. В ближайшее время это все будет закреплено указом президента РФ. И в следующем году этот проект будет уже реализовываться на этой площадке. Это нам поможет чувствовать стабильную постоянную поддержку. Я надеюсь, что это нам поможет некоторый призовой фонд для наших победителей сформировать", - подчеркнула она.
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Вагина пообещала поддержать и инициативу масштабирования проекта, в том числе для соотечественников за рубежом.
"Наши соотечественники за рубежом вносят большой вклад в сохранение российской культуры в поддержание наших традиций, в их пропаганду. Мне кажется, что инициатива расширения и масштабирования напрашивается сама собой, и мы с удовольствием эту инициативу поддержим", - резюмировала она.
 
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