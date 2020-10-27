https://ria.ru/20201027/mordoviya-1581838730.html
Глава Мордовии пообещал поддержку инвестпроектам в районах республики
Глава Мордовии Владимир Волков пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:06
2020-10-27T21:06
2020-10-27T21:06
республика мордовия
россия
владимир волков (политик)
республика мордовия
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга "Норов" Александром Поздняковым, сообщает пресс-служба главы региона.На встрече, состоявшейся во вторник, обсуждались итоги работы группы компаний в 2020 году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.Отмечается, что расширение производства дает возможность создавать новые рабочие места – за 9 месяцев их создано 35. "Новые производственные площадки – это дополнительные рабочие места на селе. Для нас это очень важно, поэтому мы будем всячески поддерживать реализацию инвестиционных проектов в районах республики", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.В ходе рабочей встречи глава республики также поддержал новое направление деятельности агрохолдинга – развитие туризма. Как сообщил Поздняков, в настоящее время разрабатывается бизнес-план по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Там планируется создать обустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, которые могли бы привлекать в Мордовию туристов из других регионов.
https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html
https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578872347.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир волков (политик), республика мордовия, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости.
Глава Мордовии Владимир Волков
пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга "Норов" Александром Поздняковым, сообщает пресс-служба главы региона.
На встрече, состоявшейся во вторник, обсуждались итоги работы группы компаний в 2020 году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.
"По словам Позднякова, по итогам 9 месяцев практически по всем направлениям деятельности группы компаний отмечается положительная динамика: выросло производство молока, мяса, колбасных изделий, увеличилась продуктивность молочного стада. Ежегодно агрохолдинг наращивает производство индейки – в сентябре глава республики был на предприятии и осматривал ход строительства новых производственных корпусов, которые будут введены в строй в первом квартале 2021 года и позволят агрохолдингу увеличить производство индейки до 3 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расширение производства дает возможность создавать новые рабочие места – за 9 месяцев их создано 35. "Новые производственные площадки – это дополнительные рабочие места на селе. Для нас это очень важно, поэтому мы будем всячески поддерживать реализацию инвестиционных проектов в районах республики", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
В ходе рабочей встречи глава республики также поддержал новое направление деятельности агрохолдинга – развитие туризма. Как сообщил Поздняков, в настоящее время разрабатывается бизнес-план по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Там планируется создать обустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, которые могли бы привлекать в Мордовию туристов из других регионов.