Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201027/mordoviya-1581838730.html
Глава Мордовии пообещал поддержку инвестпроектам в районах республики
Глава Мордовии Владимир Волков пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:06
2020-10-27T21:06
республика мордовия
россия
владимир волков (политик)
республика мордовия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150114/07/1501140770_0:166:3072:1894_1400x0_80_0_0_7b924ef2f94504b280bf74536910621d.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга "Норов" Александром Поздняковым, сообщает пресс-служба главы региона.На встрече, состоявшейся во вторник, обсуждались итоги работы группы компаний в 2020 году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.Отмечается, что расширение производства дает возможность создавать новые рабочие места – за 9 месяцев их создано 35. "Новые производственные площадки – это дополнительные рабочие места на селе. Для нас это очень важно, поэтому мы будем всячески поддерживать реализацию инвестиционных проектов в районах республики", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.В ходе рабочей встречи глава республики также поддержал новое направление деятельности агрохолдинга – развитие туризма. Как сообщил Поздняков, в настоящее время разрабатывается бизнес-план по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Там планируется создать обустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, которые могли бы привлекать в Мордовию туристов из других регионов.
https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html
https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578872347.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150114/07/1501140770_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_e4ae5c2b3148c9342e2e69b4c9c237d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир волков (политик), республика мордовия, экономика

Глава Мордовии пообещал поддержку инвестпроектам в районах республики

21:06 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПлощадь Тысячелетия в Саранске
Площадь Тысячелетия в Саранске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга "Норов" Александром Поздняковым, сообщает пресс-служба главы региона.
На встрече, состоявшейся во вторник, обсуждались итоги работы группы компаний в 2020 году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 18:30Республика Мордовия
Объем дорожно-строительных работ в Мордовии вырос в полтора раза

"По словам Позднякова, по итогам 9 месяцев практически по всем направлениям деятельности группы компаний отмечается положительная динамика: выросло производство молока, мяса, колбасных изделий, увеличилась продуктивность молочного стада. Ежегодно агрохолдинг наращивает производство индейки – в сентябре глава республики был на предприятии и осматривал ход строительства новых производственных корпусов, которые будут введены в строй в первом квартале 2021 года и позволят агрохолдингу увеличить производство индейки до 3 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение производства дает возможность создавать новые рабочие места – за 9 месяцев их создано 35. "Новые производственные площадки – это дополнительные рабочие места на селе. Для нас это очень важно, поэтому мы будем всячески поддерживать реализацию инвестиционных проектов в районах республики", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
В ходе рабочей встречи глава республики также поддержал новое направление деятельности агрохолдинга – развитие туризма. Как сообщил Поздняков, в настоящее время разрабатывается бизнес-план по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Там планируется создать обустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, которые могли бы привлекать в Мордовию туристов из других регионов.
Глава Мордовии Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:55Республика Мордовия
Глава Мордовии стал участником финно-угорского форума "Все мы – Россия!"
 
Обсудить0
Республика МордовияРоссияВладимир Волков (политик)Республика МордовияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния