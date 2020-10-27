https://ria.ru/20201027/ministr-1581825462.html

Глава МИД Греции, с которым встречался Лавров, работает в обычном режиме

В МИД Греции не знают о самоизоляции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за контакта с зараженным коронавирусом, встречавшийся накануне с Лавровым... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:30

2020-10-27T19:30

2020-10-27T19:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кириакос мицотакис

коронавирусы

никос дендиас

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581626254_0:182:3146:1951_1400x0_80_0_0_19c910715606dd4c619cbe5f6be031d0.jpg

<strong>АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a> не знают о самоизоляции министра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> из-за контакта с зараженным коронавирусом, встречавшийся накануне с Лавровым глава греческого МИД <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a> работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель греческого внешнеполитического ведомства.Лавров в понедельник находился с рабочим визитом в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, где встретился с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакосом Мицотакисом</a>, министрами иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и Израиля Габи Ашкенази. Во вторник в департаменте информации и печати российского МИД сообщили, что Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с зараженным COVID-19. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.Представитель греческого МИД отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о самоизоляции Лаврова."У нас нет никакой информации", - сказал он.Он подтвердил, что глава МИД Греции работает в обычном режиме.Сейчас в Афинах проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Греции, Израиля и Кипра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/samoizolyatsiya-1581812965.html

1

россия

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кириакос мицотакис, коронавирусы, никос дендиас, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид греции‎, греция, в мире