https://ria.ru/20201027/ministr-1581825462.html
Глава МИД Греции, с которым встречался Лавров, работает в обычном режиме
В МИД Греции не знают о самоизоляции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за контакта с зараженным коронавирусом, встречавшийся накануне с Лавровым... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:30
2020-10-27T19:30
2020-10-27T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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никос дендиас
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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<strong>АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a> не знают о самоизоляции министра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> из-за контакта с зараженным коронавирусом, встречавшийся накануне с Лавровым глава греческого МИД <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a> работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель греческого внешнеполитического ведомства.Лавров в понедельник находился с рабочим визитом в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, где встретился с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакосом Мицотакисом</a>, министрами иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и Израиля Габи Ашкенази. Во вторник в департаменте информации и печати российского МИД сообщили, что Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с зараженным COVID-19. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.Представитель греческого МИД отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о самоизоляции Лаврова."У нас нет никакой информации", - сказал он.Он подтвердил, что глава МИД Греции работает в обычном режиме.Сейчас в Афинах проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Греции, Израиля и Кипра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/samoizolyatsiya-1581812965.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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