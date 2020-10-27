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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/milonov-1581743846.html
Милонов ответил на сообщения об отказе сдавать тест на коронавирус
Депутат Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что его якобы не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест на коронавирус. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:24
2020-10-27T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
наталья поклонская
виталий милонов
госдума рф
вячеслав володин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> прокомментировал информацию о том, что его якобы не пустили на заседание <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> из-за отказа сдать тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>.Милонов заявил РИА Новости, что не знает об этой истории и сидит сейчас на заседании и голосует.В аппарате депутата также отметили, что "прежняя справка, которую депутат получил, устарела, в воскресенье он не успел пройти тестирование, а новый тест, который он сделал, еще не был готов к моменту заседания"."Это враки. Не знаю, кто там решил себе рейтинг сделать", — заявил депутат беседе с <u><a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Национальной службой новостей</a>, </u>подчеркнув, что будет разбираться в том, почему появились подобные сообщения.Ранее некоторые СМИ написали, что Виталий Милонов и <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> якобы отказались сдавать тест на COVID-19, из-за чего они не попали на заседание Госдумы.По словам председателя ГД <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a>, двух депутатов не пустили в зал пленарных заседаний из-за отсутствия теста на коронавирус. Их имена он не озвучил. Володин пояснил, что в Госдуме уже был случай, когда в зале произошла передача <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">вируса</a> от одного депутата другому. Накануне, во время встречи с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, Володин отмечал, что COVID-19 переболел или болеет 91 депутат, из них 38 человек находятся в больнице, а один — в реанимации.
https://ria.ru/20201021/deputat-1580804903.html
Володин утверждает, что в зале пленарных заседаний произошла передача вируса от одного депутата другому. Таки выследил процесс передачи!
32
Это выдавливание неугодных , а кому суждено поймать вирус тот его поймает , тут как Богу угодно.
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья поклонская, виталий милонов, госдума рф, вячеслав володин, общество

Милонов ответил на сообщения об отказе сдавать тест на коронавирус

13:24 27.10.2020 (обновлено: 14:29 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что его якобы не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест на коронавирус.
Милонов заявил РИА Новости, что не знает об этой истории и сидит сейчас на заседании и голосует.
В аппарате депутата также отметили, что "прежняя справка, которую депутат получил, устарела, в воскресенье он не успел пройти тестирование, а новый тест, который он сделал, еще не был готов к моменту заседания".
"Это враки. Не знаю, кто там решил себе рейтинг сделать", — заявил депутат беседе с Национальной службой новостей, подчеркнув, что будет разбираться в том, почему появились подобные сообщения.
Ранее некоторые СМИ написали, что Виталий Милонов и Наталья Поклонская якобы отказались сдавать тест на COVID-19, из-за чего они не попали на заседание Госдумы.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, двух депутатов не пустили в зал пленарных заседаний из-за отсутствия теста на коронавирус. Их имена он не озвучил. Володин пояснил, что в Госдуме уже был случай, когда в зале произошла передача вируса от одного депутата другому.
Накануне, во время встречи с Владимиром Путиным, Володин отмечал, что COVID-19 переболел или болеет 91 депутат, из них 38 человек находятся в больнице, а один — в реанимации.
Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:50
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНаталья ПоклонскаяВиталий МилоновГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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