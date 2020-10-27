https://ria.ru/20201027/marshruty-1581757567.html

Семь новых маршрутов к станциям МЦД запустят в Подмосковье

Семь новых транспортных маршрутов к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) запустят в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:21

2020-10-27T14:21

2020-10-27T14:21

новости подмосковья

московские центральные диаметры (мцд)

московская областная дума

красногорск

московская область (подмосковье)

протвино

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Семь новых транспортных маршрутов к станциям <a href="http://ria.ru/organization_moskovskiy-tsentralnyy-diametr-mtsd/" target="_blank" data-auto="true">Московских центральных диаметров (МЦД)</a> запустят в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдумы</a>.Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации 27 октября провел заседание, в ходе которого обсудил вопрос развития Московских центральных диаметров."Во втором квартале 2021 года в области планируется запустить еще 7 новых маршрутов к станциям диаметра – четыре к МЦД-1 и три к МЦД-2", — говорится в сообщении.В Мособлдуме уточнили, что в маршруты войдут: "Можайск – ст. МЦД Одинцово"; "Руза – ст. МЦД Одинцово"; "Тучково – ст. МЦД Одинцово"; "Верея - ст. МЦД Одинцово", а также <a href="http://ria.ru/location_Protvino/" target="_blank" data-auto="true">Протвино</a> – ст. МЦД Подольск"; "Серпухов – ст. МЦД Подольск" и "Пущино – ст. МЦД Подольск".Также запланировано изменение четырех смежных межрегиональных маршрутов, что позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Южный (г.о. <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a> – ред.) к станции МЦД "Пенягино", а также свяжут деревни Путилково, Сабурово, Гаврилково (г.о. Красногорск) со станцией МЦД "Волоколамская".

https://realty.ria.ru/20191213/1562351145.html

красногорск

московская область (подмосковье)

протвино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), московская областная дума, красногорск, московская область (подмосковье), протвино