https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581850106.html
Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T23:10
2020-10-27T23:10
2020-10-27T23:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
валерий вакульчик
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства.Лукашенко привел в пример прошлое воскресенье, когда, по его словам, у протестующих не получилось создать "картинку".Он подчеркнул, что это "ненормально, нетерпимо". "Поэтому начинаем работать", — заявил Лукашенко, обращаясь к госсекретарю совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Vakulchik/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Вакульчику</a>.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
sizif8
Распоряжение Лукашенко о разгоне незаконной манифестации это не его желание или не желание. Это его долг и обязанность, как главы государства. Не стал уходить от ответственности, проявив мужество и стойкость.
25
Ярослав Погодин
Не нужно газгранат. Дымзавесу сделайте. Им же только картинка нужна. У них правило "Не выложил, значит не было" ))
23
13
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
2020-10-27T23:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, валерий вакульчик, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире