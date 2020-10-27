https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581850106.html

Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T23:10

2020-10-27T23:10

2020-10-27T23:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

валерий вакульчик

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства.Лукашенко привел в пример прошлое воскресенье, когда, по его словам, у протестующих не получилось создать "картинку".Он подчеркнул, что это "ненормально, нетерпимо". "Поэтому начинаем работать", — заявил Лукашенко, обращаясь к госсекретарю совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Vakulchik/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Вакульчику</a>.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

sizif8 Распоряжение Лукашенко о разгоне незаконной манифестации это не его желание или не желание. Это его долг и обязанность, как главы государства. Не стал уходить от ответственности, проявив мужество и стойкость. 25

Ярослав Погодин Не нужно газгранат. Дымзавесу сделайте. Им же только картинка нужна. У них правило "Не выложил, значит не было" )) 23

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минск

белоруссия

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"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно. 2020-10-27T23:10 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, валерий вакульчик, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире