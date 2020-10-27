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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581850106.html
Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T23:10
2020-10-27T23:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
валерий вакульчик
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства.Лукашенко привел в пример прошлое воскресенье, когда, по его словам, у протестующих не получилось создать "картинку".Он подчеркнул, что это "ненормально, нетерпимо". "Поэтому начинаем работать", — заявил Лукашенко, обращаясь к госсекретарю совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Vakulchik/" target="_blank" data-auto="true">Валерию Вакульчику</a>.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Распоряжение Лукашенко о разгоне незаконной манифестации это не его желание или не желание. Это его долг и обязанность, как главы государства. Не стал уходить от ответственности, проявив мужество и стойкость.
25
Не нужно газгранат. Дымзавесу сделайте. Им же только картинка нужна. У них правило "Не выложил, значит не было" ))
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
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светлана тихановская, валерий вакульчик, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске

23:10 27.10.2020
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ силовикам 25 октября разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства.

"Когда преступается красная линия, власть должна реагировать", - сказал Лукашенко на совещании во вторник, фрагмент которого был показан вечером в эфире телеканала "Беларусь 1".

Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
Лукашенко привел в пример прошлое воскресенье, когда, по его словам, у протестующих не получилось создать "картинку".

"Не мы были инициаторами, вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет. Ходили-ходили по Минску. Цель была захватить центр — в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции? Это был мой приказ (пресечь акцию протеста), чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что это "ненормально, нетерпимо". "Поэтому начинаем работать", — заявил Лукашенко, обращаясь к госсекретарю совета безопасности Валерию Вакульчику.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста в Минске
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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