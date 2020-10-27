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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581753024.html
Лукашенко заявил, что бастующих работников уговаривать не будут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудников предприятий республики, бастующих по призыву белорусских оппозиционеров, уговаривать не будут. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:58
2020-10-27T13:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сотрудников предприятий республики, бастующих по призыву белорусских оппозиционеров, уговаривать не будут.Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.Он добавил, что "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться". "Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.Лукашенко обратил внимание, что организаторы протестов в Белоруссии по "методичке цветных революций" уже прошли семь-восемь этапов. "Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581628365.html
Держись, Лукашенко, Россия с вами! Только не предай.
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Думаю, пора уже прекратить раз и навсегда этот "разгул" проплаченных оппозиционЭров. И восстановить, наконец, порядок. Чтобы люди могли спокойно жить и работать.
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белоруссия
литва
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко заявил, что бастующих работников уговаривать не будут

13:58 27.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудников предприятий республики, бастующих по призыву белорусских оппозиционеров, уговаривать не будут.
Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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"В связи с этими призывами из Польши и Литвы (представителей белорусской оппозиции, находящихся в этих странах - ред.) об ультиматумах и забастовках я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", - цитирует во вторник президента Sputnik Беларусь.

Он добавил, что "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться". "Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.
Лукашенко обратил внимание, что организаторы протестов в Белоруссии по "методичке цветных революций" уже прошли семь-восемь этапов. "Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский президент.
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Призывы не сработали. В Белоруссии оценили обстановку на предприятиях
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
 
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