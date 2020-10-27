https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581753024.html

Лукашенко заявил, что бастующих работников уговаривать не будут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудников предприятий республики, бастующих по призыву белорусских оппозиционеров, уговаривать не будут. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:58

2020-10-27T13:58

2020-10-27T13:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1400x0_80_0_0_2741ce0cf071d4a19e7fdd5f719f456a.jpg

<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сотрудников предприятий республики, бастующих по призыву белорусских оппозиционеров, уговаривать не будут.Двадцать пятого октября истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Оппозиция заявила, что начинает общенациональную забастовку и акции протеста. Среди требований оппозиции - отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.Он добавил, что "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться". "Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.Лукашенко обратил внимание, что организаторы протестов в Белоруссии по "методичке цветных революций" уже прошли семь-восемь этапов. "Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581628365.html

dimsan super Держись, Лукашенко, Россия с вами! Только не предай. 144

lyuda.terenteva.55 Думаю, пора уже прекратить раз и навсегда этот "разгул" проплаченных оппозиционЭров. И восстановить, наконец, порядок. Чтобы люди могли спокойно жить и работать. 137

17

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире