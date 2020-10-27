https://ria.ru/20201027/liviya-1581837279.html

СМИ: в Ливии освободят удерживаемых россиян Шугалея и Суэйфана

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, заседающее в ливийской столице Триполи, согласилось освободить удерживаемых россиян Максима Шугалея и Самера... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:04

2020-10-27T21:04

2020-10-27T21:16

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

сергей лавров

триполи

россия

правительство национального согласия ливии (пнс)

ливия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Правительство национального согласия (ПНС) <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, заседающее в ливийской столице <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a>, согласилось освободить удерживаемых россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Блумберг</a> со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, соглашение об освобождении россиян было достигнуто между Триполи и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> на прошлой неделе. Два источника сообщили, что Шугалей и Суэйфан могут быть отправлены в Москву в течение нескольких дней.Ранее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения ПНС, что проблема с освобождением сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_fond-zaschity-natsionalnykh-tsennostey/" target="_blank" data-auto="true">Фонда защиты национальных ценностей</a> Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, члена ОП РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александра Малькевича</a>, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

https://ria.ru/20200921/liviya-1577537701.html

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ливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, сергей лавров, триполи, россия, правительство национального согласия ливии (пнс), ливия, в мире