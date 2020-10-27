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https://ria.ru/20201027/lekarstva-1581693096.html
Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли
Центр развития перспективных технологий совместно с регуляторами реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:00
2020-10-27T09:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. </strong>Центр развития перспективных технологий совместно с регуляторами реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов. Меры предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами.Указанные меры снизят нагрузку на участников оборота, улучшат качество сервиса Оператора-ЦРПТ и позволят в период повышенного спроса на отечественные и импортные лекарства гарантировать их своевременную доставку до аптечных сетей и доступность для населения.Одной из основных мер является временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах. Для этого в системе реализован новый функционал - возможность безакцептной приемки товара получателем. Получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки. Указанная схема упрощает взаимодействие участников оборота между собой и делает процесс перехода лекарств из одного "звена" товарной цепи в другое практически мгновенным. Данный алгоритм уже отработан с рядом участников рынка ("Озон", "<a href="http://ria.ru/organization_Farmstandart/" target="_blank" data-auto="true">Фармстандарт</a>", "Валента Фарм", Аптеки Кузбасса) и в настоящее время находится в процессе активного масштабирования.Еще одним фактором, который влиял на скорость движения препаратов, было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям. ЦРПТ ведёт активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия этих проверок, что упростит продажу лекарств. 23 октября <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзором</a> в адрес аптек разосланы соответствующие методические рекомендации.В течение последней рабочей недели и выходных проведены доработки системы мониторинга, оптимизация программного обеспечения системы и её перенос на новую инфраструктуру. Это обеспечило многократный рост производительности.Для того, чтобы повысить интенсивность коммуникации с рынком, создана рабочая группа, в которую вошли представители Аппарата Правительства РФ, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a>, Минздрава, Росздравнадзора, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a> и ЦРПТ. Группа будет обеспечивать оперативное взаимодействие с отраслью в круглосуточном режиме.Существенно увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ. Это позволило в том числе сформировать выделенную группу поддержки аптек и медицинских организаций, а также группу региональных менеджеров с физическим присутствием на местах – во всех субъектах страны. Группы будут в приоритетном порядке решать все вопросы, связанные с приемкой и продажей препаратов, настройкой кассового ПО и товаро-учетных систем, другими возникающими сложностями с движением лекарств между участниками оборота. Для оперативного решения вопросов, возникающих в каждом субъекте Российской Федерации, выделен отдельный канал для приема обращений от региональных органов исполнительной власти и созданы чаты в мессенджерах. На данный момент проводится серия поездок и очных встреч с руководством субъектов Российской Федерации, региональными минздравами и территориальными органами Росздравнадзора, а также дистрибуторами и аптеками. Это дает возможность в кратчайшие сроки решать вопросы, возникшие на местах.Для анализа эффективности принимаемых мер и ускорения движения лекарственных препаратов организован круглосуточный мониторинг на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ.
https://ria.ru/20201025/puteshestviya-1581215066.html
https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html
https://ria.ru/20201026/onkobolnye-1581664210.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли

09:00 27.10.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий совместно с регуляторами реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов. Меры предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами.
Указанные меры снизят нагрузку на участников оборота, улучшат качество сервиса Оператора-ЦРПТ и позволят в период повышенного спроса на отечественные и импортные лекарства гарантировать их своевременную доставку до аптечных сетей и доступность для населения.
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Одной из основных мер является временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах. Для этого в системе реализован новый функционал - возможность безакцептной приемки товара получателем. Получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки. Указанная схема упрощает взаимодействие участников оборота между собой и делает процесс перехода лекарств из одного "звена" товарной цепи в другое практически мгновенным. Данный алгоритм уже отработан с рядом участников рынка ("Озон", "Фармстандарт", "Валента Фарм", Аптеки Кузбасса) и в настоящее время находится в процессе активного масштабирования.
Еще одним фактором, который влиял на скорость движения препаратов, было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям. ЦРПТ ведёт активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия этих проверок, что упростит продажу лекарств. 23 октября Росздравнадзором в адрес аптек разосланы соответствующие методические рекомендации.
В течение последней рабочей недели и выходных проведены доработки системы мониторинга, оптимизация программного обеспечения системы и её перенос на новую инфраструктуру. Это обеспечило многократный рост производительности.
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Для того, чтобы повысить интенсивность коммуникации с рынком, создана рабочая группа, в которую вошли представители Аппарата Правительства РФ, Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, ФТС и ЦРПТ. Группа будет обеспечивать оперативное взаимодействие с отраслью в круглосуточном режиме.
Существенно увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ. Это позволило в том числе сформировать выделенную группу поддержки аптек и медицинских организаций, а также группу региональных менеджеров с физическим присутствием на местах – во всех субъектах страны. Группы будут в приоритетном порядке решать все вопросы, связанные с приемкой и продажей препаратов, настройкой кассового ПО и товаро-учетных систем, другими возникающими сложностями с движением лекарств между участниками оборота.
Для оперативного решения вопросов, возникающих в каждом субъекте Российской Федерации, выделен отдельный канал для приема обращений от региональных органов исполнительной власти и созданы чаты в мессенджерах. На данный момент проводится серия поездок и очных встреч с руководством субъектов Российской Федерации, региональными минздравами и территориальными органами Росздравнадзора, а также дистрибуторами и аптеками. Это дает возможность в кратчайшие сроки решать вопросы, возникшие на местах.
Для анализа эффективности принимаемых мер и ускорения движения лекарственных препаратов организован круглосуточный мониторинг на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ.
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