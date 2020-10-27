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Лавров и Макей провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым актуальные вопросы сотрудничества двух стран и... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:44
2020-10-27T17:53
россия
владимир макей
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> обсудил по телефону с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> актуальные вопросы сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.В белорусском МИД отметили, что министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
россия
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россия, владимир макей , сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, белоруссия, в мире

Лавров и Макей провели телефонный разговор

17:44 27.10.2020 (обновлено: 17:53 27.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым актуальные вопросы сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Двадцать седьмого октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В белорусском МИД отметили, что министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.
 
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РоссияВладимир МакейСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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