https://ria.ru/20201027/lavrov-1581803791.html

Лавров и Макей провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым актуальные вопросы сотрудничества двух стран и... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:44

2020-10-27T17:44

2020-10-27T17:53

россия

владимир макей

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> обсудил по телефону с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> актуальные вопросы сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.В белорусском МИД отметили, что министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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