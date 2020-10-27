Лавров и Макей провели телефонный разговор
17:44 27.10.2020 (обновлено: 17:53 27.10.2020)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым актуальные вопросы сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать седьмого октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В белорусском МИД отметили, что министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.