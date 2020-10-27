https://ria.ru/20201027/lavrov-1581680723.html

Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России

США и ряд стран Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития РФ, в том числе вводят новые санкции против Москвы, но при этом не... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T00:08

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2020-10-27T00:13

россия

евросоюз

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ряд стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, в том числе вводят новые санкции против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, но при этом не предоставляют никаких фактов и доказательств по обвинениям в адрес Российской Федерации, сказал глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как отметил министр иностранных дел России, все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии в адрес Москвы выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике.По его словам, без какой-либо реакции остаются российские предложения организовать профессиональный диалог по всем вопросам, вызывающим озабоченности. "Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем", - добавил глава МИД РФ.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

https://ria.ru/20201027/gaz-1581680586.html

https://ria.ru/20201026/dsnv-1581642934.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, сша, в мире