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https://ria.ru/20201027/lavrov-1581680723.html
Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
США и ряд стран Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития РФ, в том числе вводят новые санкции против Москвы, но при этом не... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T00:08
2020-10-27T00:13
россия
евросоюз
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ряд стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, в том числе вводят новые санкции против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, но при этом не предоставляют никаких фактов и доказательств по обвинениям в адрес Российской Федерации, сказал глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как отметил министр иностранных дел России, все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии в адрес Москвы выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике.По его словам, без какой-либо реакции остаются российские предложения организовать профессиональный диалог по всем вопросам, вызывающим озабоченности. "Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем", - добавил глава МИД РФ.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
https://ria.ru/20201027/gaz-1581680586.html
https://ria.ru/20201026/dsnv-1581642934.html
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россия, евросоюз, сша, в мире

Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России

00:08 27.10.2020 (обновлено: 00:13 27.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США и ряд стран Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития РФ, в том числе вводят новые санкции против Москвы, но при этом не предоставляют никаких фактов и доказательств по обвинениям в адрес Российской Федерации, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд еэсовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов. Для оправдания своих действий, введения новых антироссийских санкций вбрасывают различные обвинения и инсинуации, включая упомянутые (обвинения во вмешательстве в выборы в США и ситуацию и Алексеем Навальным - ред.). При этом никаких фактов и доказательств никто не предоставил", - сказал Лавров в интервью хорватской газете "Вечерни лист".

Как отметил министр иностранных дел России, все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии в адрес Москвы выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике.
По его словам, без какой-либо реакции остаются российские предложения организовать профессиональный диалог по всем вопросам, вызывающим озабоченности. "Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем", - добавил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
00:05
Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 18:58
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