https://ria.ru/20201027/kultura-1581804700.html

Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры

Президент России Владимир Путин поручил своему советнику по вопросам культуры Владимиру Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:45

2020-10-27T17:45

2020-10-27T17:45

культура

владимир толстой

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_184:0:2688:1408_1400x0_80_0_0_5c848d63d7d02899a66b2119d41a76a6.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил своему советнику по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Толстому</a> подготовить меры по поддержке учреждений культуры.Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. Толстой выступил на заседании с предложением поддержать кинопрокатчиков и цирки, которые пострадали из-за пандемии коронавируса."Надо все взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже сверстан. Но, тем не менее, я понимаю, вопросы очень важны, наверняка еще будут звучать подобного рода. Пожалуйста, подготовьте соответствующую записку", - поручил он.

https://ria.ru/20201027/resursy-1581794093.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир толстой, владимир путин, общество