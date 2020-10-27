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https://ria.ru/20201027/kultura-1581804700.html
Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры
Президент России Владимир Путин поручил своему советнику по вопросам культуры Владимиру Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:45
2020-10-27T17:45
культура
владимир толстой
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил своему советнику по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Толстому</a> подготовить меры по поддержке учреждений культуры.Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. Толстой выступил на заседании с предложением поддержать кинопрокатчиков и цирки, которые пострадали из-за пандемии коронавируса."Надо все взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже сверстан. Но, тем не менее, я понимаю, вопросы очень важны, наверняка еще будут звучать подобного рода. Пожалуйста, подготовьте соответствующую записку", - поручил он.
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владимир толстой, владимир путин, общество

Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры

17:45 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своему советнику по вопросам культуры Владимиру Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры.
Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. Толстой выступил на заседании с предложением поддержать кинопрокатчиков и цирки, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
"Вы, как никто другой, можете все это систематизировать. И соответствующую записку подготовьте мне, пожалуйста. Мы подумаем о дополнительных мерах и возможном продлении льготного периода по тем мерам, которые функционируют, которые есть, и о распространении ряда из них на субъекты Российской Федерации", - ответил Путин Толстому.
"Надо все взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже сверстан. Но, тем не менее, я понимаю, вопросы очень важны, наверняка еще будут звучать подобного рода. Пожалуйста, подготовьте соответствующую записку", - поручил он.
Брифинг советника президента РФ Владимира Толстого - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 17:13Распространение нового коронавируса
Толстой заявил, что культурные учреждения исчерпали накопленные ресурсы
 
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