https://ria.ru/20201027/kultura-1581804700.html
Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры
Президент России Владимир Путин поручил своему советнику по вопросам культуры Владимиру Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:45
2020-10-27T17:45
2020-10-27T17:45
культура
владимир толстой
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_184:0:2688:1408_1400x0_80_0_0_5c848d63d7d02899a66b2119d41a76a6.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил своему советнику по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Толстому</a> подготовить меры по поддержке учреждений культуры.Путин во вторник проводит заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. Толстой выступил на заседании с предложением поддержать кинопрокатчиков и цирки, которые пострадали из-за пандемии коронавируса."Надо все взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже сверстан. Но, тем не менее, я понимаю, вопросы очень важны, наверняка еще будут звучать подобного рода. Пожалуйста, подготовьте соответствующую записку", - поручил он.
https://ria.ru/20201027/resursy-1581794093.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_52:104:2644:2048_1400x0_80_0_0_9f74b51a4e2a8f0b2405c1924e737fe7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир толстой, владимир путин, общество