https://ria.ru/20201027/kultura-1581797213.html

Путин пообещал подумать о возрождении Росохранкультуры

Президент России Владимир Путин пообещал подумать о возрождении Росохранкультуры, подчеркнув, что структура не должна при этом быть препятствием для реализации... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:24

2020-10-27T17:24

2020-10-27T17:45

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пообещал подумать о возрождении Росохранкультуры, подчеркнув, что структура не должна при этом быть препятствием для реализации строительных проектов в области культуры."Совершенно конкретные вопросы сейчас прозвучали - возрождение Росохранкультуры. Точно совершенно надо подумать. Мы все время боремся за сокращение аппарата и против раздувания каких-то бюрократических структур. Но если уж <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстрой</a> вобрал в себя все функции строительства, в том числе и в сфере культуры, то, конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация", - заявил Путин во вторник на заседании совета по культуре и искусству.Он назвал предложение о создании такой структуры абсолютно правильным, обещал, что власти обязательно над этим подумают."Только, конечно, нужно так, чтобы эта бюрократическая структура не была препятствием на пути реализации любого проекта, который связан со строительством в области культуры. Я сейчас не хочу никого ни в чем подозревать и не хочу ругать, но вы догадываетесь, что я имею в виду", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20201027/kultura-1581788474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество