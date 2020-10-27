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Путин напомнил о важности сбережения культурного наследия России
Одной из важнейших задач государства является сбережение уникального наследия России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:15
2020-10-27T17:15
культура
россия
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Одной из важнейших задач государства является сбережение уникального наследия <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Четкое юридическое оформление должны получить такие понятия, как обязанность государства беречь, поддерживать и развивать культуру и самобытность народов России, помогать соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять общую культурную идентичность. И конечно, одна из важнейших задач государства - это сбережение уникального наследия нашей страны", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
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РИА Новости
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Новости
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60
россия, владимир путин

Путин напомнил о важности сбережения культурного наследия России

17:15 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Одной из важнейших задач государства является сбережение уникального наследия России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Четкое юридическое оформление должны получить такие понятия, как обязанность государства беречь, поддерживать и развивать культуру и самобытность народов России, помогать соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять общую культурную идентичность. И конечно, одна из важнейших задач государства - это сбережение уникального наследия нашей страны", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
 
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КультураРоссияВладимир Путин
 
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