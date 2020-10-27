https://ria.ru/20201027/kultura-1581794351.html

Путин напомнил о важности сбережения культурного наследия России

Одной из важнейших задач государства является сбережение уникального наследия России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:15

2020-10-27T17:15

2020-10-27T17:15

культура

россия

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Одной из важнейших задач государства является сбережение уникального наследия <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Четкое юридическое оформление должны получить такие понятия, как обязанность государства беречь, поддерживать и развивать культуру и самобытность народов России, помогать соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять общую культурную идентичность. И конечно, одна из важнейших задач государства - это сбережение уникального наследия нашей страны", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин