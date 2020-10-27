https://ria.ru/20201027/kultura-1581793104.html
Путин поблагодарил деятелей культуры за новые форматы в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил деятелей культуры за поддержку, которую они оказывали гражданам России в непростое для всех время, а также за активную... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:08
2020-10-27T17:08
2020-10-27T17:40
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580834517_0:0:2909:1637_1400x0_80_0_0_44ac2818586ec910113996462a51d0c9.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поблагодарил деятелей культуры за поддержку, которую они оказывали гражданам России в непростое для всех время, а также за активную работу и предложения новых творческих форматов в период пандемии коронавируса.Он отметил, что деятели культуры своей деятельностью укрепляют в людях уверенность в том, что несмотря ни на что "все наладится, жизнь продолжается".Во время заседания худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков напомнил, что в апреле в Большом театре прошел в онлайн-формате концерт "Мы вместе" в поддержку врачей, также в онлайн-формате прошел "Бессмертный полк", который длился 19 дней и 22 часа. Также Машков напомнил о музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", который прошел в онлайн-формате."Владимир Львович, вы упомянули об акции, которая прошла на месте. Я хочу еще раз к этому вернуться. Хочу вас всех, всех участников этого мероприятия поблагодарить. Такие события крайне важны для людей, когда… ну что вам говорить, вы и все сами прекрасно понимаете. Если люди сидят взаперти или сидели взаперти, на работу не ходили. Конечно, нужно было почувствовать свет в конце туннеля. Такие мероприятия зажигают эту свечу надежды, совершенно очевидные вещи", - добавил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/kultura-1581788474.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580834517_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2045719d50b2286b8be430cf49a8d8e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил деятелей культуры за поддержку, которую они оказывали гражданам России в непростое для всех время, а также за активную работу и предложения новых творческих форматов в период пандемии коронавируса.
"Хотел бы еще раз поблагодарить деятелей культуры за огромную духовную, моральную поддержку граждан России в сегодняшнее непростое для всех нас время. Невзирая на все сложности, вынужденные ограничения, с которыми из-за эпидемии столкнулись наши музеи, театры, кинематограф, библиотеки, вы активно работали и предлагали совершенно новые творческие форматы, своим искусством, талантом создавали и создаете в обществе атмосферу единения", - сказал Путин на заседании президентского совета по культуре и искусству.
Он отметил, что деятели культуры своей деятельностью укрепляют в людях уверенность в том, что несмотря ни на что "все наладится, жизнь продолжается".
Во время заседания худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков напомнил, что в апреле в Большом театре прошел в онлайн-формате концерт "Мы вместе" в поддержку врачей, также в онлайн-формате прошел "Бессмертный полк", который длился 19 дней и 22 часа. Также Машков напомнил о музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", который прошел в онлайн-формате.
"Владимир Львович, вы упомянули об акции, которая прошла на месте. Я хочу еще раз к этому вернуться. Хочу вас всех, всех участников этого мероприятия поблагодарить. Такие события крайне важны для людей, когда… ну что вам говорить, вы и все сами прекрасно понимаете. Если люди сидят взаперти или сидели взаперти, на работу не ходили. Конечно, нужно было почувствовать свет в конце туннеля. Такие мероприятия зажигают эту свечу надежды, совершенно очевидные вещи", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.