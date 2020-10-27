https://ria.ru/20201027/kultura-1581793104.html

Путин поблагодарил деятелей культуры за новые форматы в период пандемии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил деятелей культуры за поддержку, которую они оказывали гражданам России в непростое для всех время, а также за активную... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:08

2020-10-27T17:08

2020-10-27T17:40

культура

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коронавирусы

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поблагодарил деятелей культуры за поддержку, которую они оказывали гражданам России в непростое для всех время, а также за активную работу и предложения новых творческих форматов в период пандемии коронавируса.Он отметил, что деятели культуры своей деятельностью укрепляют в людях уверенность в том, что несмотря ни на что "все наладится, жизнь продолжается".Во время заседания худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков напомнил, что в апреле в Большом театре прошел в онлайн-формате концерт "Мы вместе" в поддержку врачей, также в онлайн-формате прошел "Бессмертный полк", который длился 19 дней и 22 часа. Также Машков напомнил о музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", который прошел в онлайн-формате."Владимир Львович, вы упомянули об акции, которая прошла на месте. Я хочу еще раз к этому вернуться. Хочу вас всех, всех участников этого мероприятия поблагодарить. Такие события крайне важны для людей, когда… ну что вам говорить, вы и все сами прекрасно понимаете. Если люди сидят взаперти или сидели взаперти, на работу не ходили. Конечно, нужно было почувствовать свет в конце туннеля. Такие мероприятия зажигают эту свечу надежды, совершенно очевидные вещи", - добавил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/kultura-1581788474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин