Путин потребовал выполнить поручение о строгом учете памятников культуры
16:50 27.10.2020 (обновлено: 16:59 27.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал в полном объеме выполнить поручение о строгом учете и паспортизации памятников культуры в РФ.
"Обращаю особое внимание правительства и министерства культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это поручение должно быть исполнено в полном объеме. Надо посмотреть, какие здесь необходимо задействовать дополнительные резервы", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.