Путин потребовал выполнить поручение о строгом учете памятников культуры

"Обращаю особое внимание правительства и министерства культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это поручение должно быть исполнено в полном объеме. Надо посмотреть, какие здесь необходимо задействовать дополнительные резервы", - сказал Путин на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.