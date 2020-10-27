https://ria.ru/20201027/kudrin-1581731693.html

Кудрин призвал удвоить расходы на здравоохранение и образование

Расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России нужно увеличить в полтора-два раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:33

2020-10-27T12:33

2020-10-27T12:33

россия

алексей кудрин

счетная палата рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России нужно увеличить в полтора-два раза, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."И образование, и здравоохранение, и инфраструктура требуют более высоких расходов - в полтора-два раза ... Мы, к сожалению, в части образования, если мерить на проценты ВВП, тратим примерно 3,7-3,8% ВВП. Ведущие страны поставили себе задачу достигать в среднем 5%, а наиболее передовые - 7-8% ВВП. То есть вкладывают в человека,.. чтобы получить нового специалиста, самого компетентного, умеющего работать на самом новом оборудовании. Без этого в общем не сложится новых производств, просто некому будет их создавать", - сказал он, выступая на форуме стратегов.Аналогичная ситуация, по его словам, с расходами на здравоохранение и инфраструктуру. "То же самое со здравоохранением, у нас тоже где-то ниже 4% ВВП. Нам нужно поднимать до 7-8%, в последствии, в перспективе. То же самое можно сказать с инфраструктурой", - подчеркнул глава Счетной палаты."Но вопрос всегда - а тогда где ресурсы взять? С чего мы перетянем эти средства, если не будем повышать налоги? Значит это - увеличение заимствований, правительство на это идет... Это и уменьшение дотаций государственным компаниям, субсидии, те, которые неравномерно распределяются, поддерживают обычные виды деятельности. Не говорю, что с субсидиями нужно бороться полностью, но субсидии зачастую неравномерно распределяются среди предприятий, снижая конкурентное равенство. Лучше в инфраструктуру, которая создает общие возможности", - продолжил Кудрин.Он отметил, что инвестиции в инфраструктуру дают отдачу на экономический рост не сразу. "Она не дает взрывной рост ВВП сразу. В этом смысле мы должны говорить, что это инвестиция в будущее, в такое более пролонгированное, но она должна быть. Потому что потом вдруг, когда ее нет, оказывается, что именно это сдерживает экономический рост", - указал Кудрин.Глава Счетной палаты добавил, что над структурой расходов бюджета нужно серьезно работать. "И от Фонда национального благосостояния, может быть, больше тратить или изменить цену (отсечения - ред.). Но пока мы отложили эти дискуссии, потому что новый проект бюджета уже внесен и все решения в нем приняты", - заключил он.

https://ria.ru/20200928/vvp-1577867243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, счетная палата рф, экономика