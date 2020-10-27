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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581826471.html
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 23 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22 885, скончались 367 человек, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:41
2020-10-27T19:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число подтвержденных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки выросло на 22 885, скончались 367 человек, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 890 человек, скончались 102 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился 917 575 человек, скончались 45 365.В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> (в <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльсе</a> в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Northern_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Северной Ирландии</a> действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 23 тысячи

19:41 27.10.2020
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22 885, скончались 367 человек, следует из данных минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 890 человек, скончались 102 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился 917 575 человек, скончались 45 365.
В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для АнглииУэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.
Самые строгие карантинные меры действуют в Ливерпуле, в Манчестере, в Уоррингтоне, в графстве Ланкашир и в Южном Йоркшире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
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