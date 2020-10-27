https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581777939.html
Солист "Би-2" заболел COVID-19
Российский музыкант, основатель группы "Би-2" Лева заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, и артист идет на поправку, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:55
2020-10-27T15:55
2020-10-27T15:56
новости культуры
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
би-2
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112062/21/1120622109_0:0:2818:1586_1400x0_80_0_0_ecbcf8d2826e78aca04139e86f4cef9e.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Российский музыкант, основатель группы "<a href="http://ria.ru/organization_Bi_2/" target="_blank" data-auto="true">Би-2</a>" Лева заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, и артист идет на поправку, заявила РИА Новости представитель коллектива.Ранее музыкант сообщил в Instagram, что около недели болеет коронавирусом. По его словам, самочувствие с каждым днем становится лучше, и вирус не задел легкие."Болезнь протекает в легкой форме. Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Лёвы закончится", - сказала собеседница агентства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112062/21/1120622109_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_d12f197880f3c67459c08b100197a463.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, би-2, общество