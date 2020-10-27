https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581777939.html

Солист "Би-2" заболел COVID-19

Российский музыкант, основатель группы "Би-2" Лева заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, и артист идет на поправку, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:55

2020-10-27T15:55

2020-10-27T15:56

новости культуры

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здоровье - общество

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общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Российский музыкант, основатель группы "<a href="http://ria.ru/organization_Bi_2/" target="_blank" data-auto="true">Би-2</a>" Лева заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, и артист идет на поправку, заявила РИА Новости представитель коллектива.Ранее музыкант сообщил в Instagram, что около недели болеет коронавирусом. По его словам, самочувствие с каждым днем становится лучше, и вирус не задел легкие."Болезнь протекает в легкой форме. Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Лёвы закончится", - сказала собеседница агентства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, би-2, общество