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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581776062.html
Эксперт рассказал, вызывает ли COVID-19 иммунодефицит
Коронавирус не вызывает иммунодефицит, иммунная система после него восстанавливается, сообщил директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:48
2020-10-27T15:48
распространение нового коронавируса
арег тотолян
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус не вызывает иммунодефицит, иммунная система после него восстанавливается, сообщил директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/antitela-1581742575.html
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арег тотолян, общество

Эксперт рассказал, вызывает ли COVID-19 иммунодефицит

15:48 27.10.2020
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Коронавирус не вызывает иммунодефицит, иммунная система после него восстанавливается, сообщил директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" Арег Тотолян.
"В результате развития этой (коронавирусной - ред.) инфекции не развивается иммунодефицит. Вирус уходит, и иммунная система восстанавливается. Есть разные способы реабилитации. Но катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несет", - рассказал Тотолян на сессии "Пандемия COVID-19: вызов современной науке" форума "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 13:16Распространение нового коронавируса
Попова заявила, что организм сохраняет память об антителах к COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянОбщество
 
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