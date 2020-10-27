https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581776062.html
Эксперт рассказал, вызывает ли COVID-19 иммунодефицит
Коронавирус не вызывает иммунодефицит, иммунная система после него восстанавливается, сообщил директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:48
2020-10-27T15:48
2020-10-27T15:48
распространение нового коронавируса
арег тотолян
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус не вызывает иммунодефицит, иммунная система после него восстанавливается, сообщил директор "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/antitela-1581742575.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арег тотолян, общество