Эксперт рассказал, вызывает ли COVID-19 иммунодефицит

"В результате развития этой (коронавирусной - ред.) инфекции не развивается иммунодефицит. Вирус уходит, и иммунная система восстанавливается. Есть разные способы реабилитации. Но катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несет", - рассказал Тотолян на сессии "Пандемия COVID-19: вызов современной науке" форума "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".