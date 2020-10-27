https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581767662.html

Минздрав Сахалина ответил на сообщение о плесени в инфекционном госпитале

Помещение с плесневелыми стенами и потолком в инфекционном госпитале на Сахалине не использовалось для размещения и лечения пациентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:05

2020-10-27T15:05

2020-10-27T15:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сахалин

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Помещение с плесневелыми стенами и потолком в инфекционном госпитале на <a href="https://ria.ru/location_Sakhalin" target="_blank">Сахалине</a> не использовалось для размещения и лечения пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава во вторник.Ранее в Сети появилось видео, которое сняла мама ребёнка, лежавшего с коронавирусом в инфекционном госпитале города Долинска. По словам женщины, на видео - вход в палату, инфекционный бокс, где лечили её сына. Стены и потолок в помещении почти полностью покрыты плесенью.В минздраве подчеркнули, что данное помещение не является палатой и не используется для размещения пациентов."По обращению мамы проведена проверка. Выяснилось, что данное помещение не является палатой, не используется для размещения пациентов и проведения в нем лечения. Что касается лечения ребёнка, была скорректирована тактика в связи с улучшением состояния, и 20 октября женщина с сыном была выписана на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ведомства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

сахалин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалин