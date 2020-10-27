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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581766063.html
В США число случаев COVID-19 возросло на 66 тысяч
Свыше 66 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:59
2020-10-27T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 66 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 66 784 новых случаев заражения, скончались еще 477 человек с диагностированным коронавирусом.Днем ранее сообщалось о 60 789 новых случаях и 340 летальных исходах соответственно.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,7 миллиона человек, скончались 225 739 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,4 миллиона инфицированных.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 43,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 29 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США число случаев COVID-19 возросло на 66 тысяч

14:59 27.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Свыше 66 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 66 784 новых случаев заражения, скончались еще 477 человек с диагностированным коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 60 789 новых случаях и 340 летальных исходах соответственно.
Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,7 миллиона человек, скончались 225 739 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,4 миллиона инфицированных.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 43,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 29 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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