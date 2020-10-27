https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581708137.html

Роспотребнадзор объяснил, что считается местом массового пребывания

Местами массового пребывания людей считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:36

2020-10-27T10:36

2020-10-27T10:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581253308_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_b6184d425e0172293f66a02abdefe32f.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. </strong>Местами массового пребывания людей считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек, сообщается на <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15782" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах."Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550, до 1 547 774.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

14

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)