https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581697251.html
Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией
Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:24
2020-10-27T09:24
2020-10-27T09:24
распространение нового коронавируса
михаил фаворов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
кольцово
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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a>, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде <a href="http://ria.ru/location_Kolcovo/" target="_blank" data-auto="true">Кольцово</a> под Новосибирском."Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.По его словам, если реанимационным отделением называть перепрофилированный санаторий, то хорошей выживаемости пациентов можно не ждать, так как необходимо и соответствующее оборудование и способный с его помощью оказывать качественную помощь медперсонал.Он не считает, что в настоящее время можно привести пример конкретной страны мира в качестве образца по противодействию эпидемии коронавируса. "Какой-то конкретной страны, данным которой мы могли бы доверять и сказали бы "делай как я" для всех остальных, на сегодняшний день я не вижу", - сказал Фаворов, уточнив, что имеют место манипуляции с информацией по заболевшим и так далее.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
кольцово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил фаворов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кольцово
НОВОСИБИРСК, 27 окт - РИА Новости.
Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения Михаил Фаворов
, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово
под Новосибирском.
"Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.
По его словам, если реанимационным отделением называть перепрофилированный санаторий, то хорошей выживаемости пациентов можно не ждать, так как необходимо и соответствующее оборудование и способный с его помощью оказывать качественную помощь медперсонал.
"Таким образом, единственным критерием для достижения успеха является наличие профессиональной помощи тяжелым. Легкие - да, болеют, но они не в риске".
Он не считает, что в настоящее время можно привести пример конкретной страны мира в качестве образца по противодействию эпидемии коронавируса. "Какой-то конкретной страны, данным которой мы могли бы доверять и сказали бы "делай как я" для всех остальных, на сегодняшний день я не вижу", - сказал Фаворов, уточнив, что имеют место манипуляции с информацией по заболевшим и так далее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф