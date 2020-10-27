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Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией
Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:24
2020-10-27T09:24
распространение нового коронавируса
михаил фаворов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
кольцово
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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a>, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде <a href="http://ria.ru/location_Kolcovo/" target="_blank" data-auto="true">Кольцово</a> под Новосибирском."Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.По его словам, если реанимационным отделением называть перепрофилированный санаторий, то хорошей выживаемости пациентов можно не ждать, так как необходимо и соответствующее оборудование и способный с его помощью оказывать качественную помощь медперсонал.Он не считает, что в настоящее время можно привести пример конкретной страны мира в качестве образца по противодействию эпидемии коронавируса. "Какой-то конкретной страны, данным которой мы могли бы доверять и сказали бы "делай как я" для всех остальных, на сегодняшний день я не вижу", - сказал Фаворов, уточнив, что имеют место манипуляции с информацией по заболевшим и так далее.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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михаил фаворов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кольцово

Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией

09:24 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НОВОСИБИРСК, 27 окт - РИА Новости. Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения Михаил Фаворов, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском.
"Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.
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По его словам, если реанимационным отделением называть перепрофилированный санаторий, то хорошей выживаемости пациентов можно не ждать, так как необходимо и соответствующее оборудование и способный с его помощью оказывать качественную помощь медперсонал.

"Таким образом, единственным критерием для достижения успеха является наличие профессиональной помощи тяжелым. Легкие - да, болеют, но они не в риске".

Михаил Фаворов
Он не считает, что в настоящее время можно привести пример конкретной страны мира в качестве образца по противодействию эпидемии коронавируса. "Какой-то конкретной страны, данным которой мы могли бы доверять и сказали бы "делай как я" для всех остальных, на сегодняшний день я не вижу", - сказал Фаворов, уточнив, что имеют место манипуляции с информацией по заболевшим и так далее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаМихаил ФаворовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоКольцово
 
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