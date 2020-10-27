https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581697251.html

Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией

Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:24

2020-10-27T09:24

2020-10-27T09:24

распространение нового коронавируса

михаил фаворов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

кольцово

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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a>, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде <a href="http://ria.ru/location_Kolcovo/" target="_blank" data-auto="true">Кольцово</a> под Новосибирском."Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.По его словам, если реанимационным отделением называть перепрофилированный санаторий, то хорошей выживаемости пациентов можно не ждать, так как необходимо и соответствующее оборудование и способный с его помощью оказывать качественную помощь медперсонал.Он не считает, что в настоящее время можно привести пример конкретной страны мира в качестве образца по противодействию эпидемии коронавируса. "Какой-то конкретной страны, данным которой мы могли бы доверять и сказали бы "делай как я" для всех остальных, на сегодняшний день я не вижу", - сказал Фаворов, уточнив, что имеют место манипуляции с информацией по заболевшим и так далее.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

кольцово

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил фаворов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кольцово