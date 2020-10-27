https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581694592.html
Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение
Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:46
2020-10-27T08:46
2020-10-27T08:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евгений куйвашев
уральский федеральный университет
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573372774_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_633d1abedde555d1396c992ff60450dc.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Уральский федеральный университет</a> (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, соответствующее обращение направлено в Минобнауки РФ, сообщает во вторник пресс-служба вуза."Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, принято решение обратиться к учредителю - Минобрнауки России - с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удаленное освоение студентами образовательных программ", - говорится в сообщении.С 20 октября в области фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло более 34,7 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 26,7 тысячи человек, 743 пациента скончались. В понедельник глава региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a> рекомендовал вузам и профессиональным образовательным организациям с 27 октября перейти в режим электронного обучения, а органам местного самоуправления увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573372774_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_82b05b66b311599ef4cd68c18f2ab0b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евгений куйвашев, уральский федеральный университет, свердловская область