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Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение
Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:46
2020-10-27T08:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евгений куйвашев
уральский федеральный университет
свердловская область
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Уральский федеральный университет</a> (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, соответствующее обращение направлено в Минобнауки РФ, сообщает во вторник пресс-служба вуза."Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, принято решение обратиться к учредителю - Минобрнауки России - с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удаленное освоение студентами образовательных программ", - говорится в сообщении.С 20 октября в области фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло более 34,7 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 26,7 тысячи человек, 743 пациента скончались. В понедельник глава региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a> рекомендовал вузам и профессиональным образовательным организациям с 27 октября перейти в режим электронного обучения, а органам местного самоуправления увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
свердловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евгений куйвашев, уральский федеральный университет, свердловская область

Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение

08:46 27.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЗдание УрФУ в Екатеринбурге
Здание УрФУ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, соответствующее обращение направлено в Минобнауки РФ, сообщает во вторник пресс-служба вуза.
"Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора Свердловской области, принято решение обратиться к учредителю - Минобрнауки России - с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удаленное освоение студентами образовательных программ", - говорится в сообщении.
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С 20 октября в области фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло более 34,7 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 26,7 тысячи человек, 743 пациента скончались. В понедельник глава региона Евгений Куйвашев рекомендовал вузам и профессиональным образовательным организациям с 27 октября перейти в режим электронного обучения, а органам местного самоуправления увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевУральский федеральный университетСвердловская область
 
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