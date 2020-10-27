https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581694592.html

Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение

Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:46

2020-10-27T08:46

2020-10-27T08:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евгений куйвашев

уральский федеральный университет

свердловская область

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Уральский федеральный университет</a> (УрФУ) планирует перевести студентов на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, соответствующее обращение направлено в Минобнауки РФ, сообщает во вторник пресс-служба вуза."Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе и учитывая рекомендации губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, принято решение обратиться к учредителю - Минобрнауки России - с просьбой согласовать перевод учебного процесса УрФУ в дистанционный формат, предполагающий удаленное освоение студентами образовательных программ", - говорится в сообщении.С 20 октября в области фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло более 34,7 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 26,7 тысячи человек, 743 пациента скончались. В понедельник глава региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a> рекомендовал вузам и профессиональным образовательным организациям с 27 октября перейти в режим электронного обучения, а органам местного самоуправления увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евгений куйвашев, уральский федеральный университет, свердловская область