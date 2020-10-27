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Тульская область
https://ria.ru/20201027/kompleks-1581834457.html
Под Тулой строят крупный тепличный комплекс за 25 млрд рублей
В Щекинском районе Тульской области будет построен один из крупнейших в Центральном федеральном округе тепличных комплексов, инвестиции в его создание составят... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:41
2020-10-27T20:41
тульская область
алексей дюмин
щекинский район
тульская область
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<strong>ТУЛА, 27 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_SHHekinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Щекинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> будет построен один из крупнейших в Центральном федеральном округе тепличных комплексов, инвестиции в его создание составят 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель областного правительства."Тепличный комплекс "Тульский" — одно из самых крупных и современных сельхозпредприятий в ЦФО. Это важный проект для агропромышленного комплекса Тульской области. Правительство региона будет поддерживать его реализацию и в дальнейшем", — сказал губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>, посетивший во вторник комплекс.По словам главы региона, инвестпроект будет реализован в три этапа. В настоящее время завершен первый этап. Объем инвестиций составил 7,8 миллиардов рублей. При строительстве использованы отечественные металлоконструкции, профили и комплектующие, произведенные в том числе и на тульских предприятиях. После выхода тепличного комплекса на полную производственную мощность будут созданы порядка 1200 рабочих мест.Кроме производственной инфраструктуры на территории Щекинского района планируется строительство малоэтажного жилья и ИЖС для сотрудников и социальной инфраструктуры по программе "Комплексное развитие сельских территорий"."Развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений. Важно, когда около крупного предприятия появляются новые населенные пункты", — заявил губернатор.
https://ria.ru/20201012/proekty-1579488504.html
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щекинский район
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алексей дюмин, щекинский район, тульская область

Под Тулой строят крупный тепличный комплекс за 25 млрд рублей

20:41 27.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТепличный комплекс "Тульский"
Тепличный комплекс Тульский - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 27 окт — РИА Новости. В Щекинском районе Тульской области будет построен один из крупнейших в Центральном федеральном округе тепличных комплексов, инвестиции в его создание составят 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
"Тепличный комплекс "Тульский" — одно из самых крупных и современных сельхозпредприятий в ЦФО. Это важный проект для агропромышленного комплекса Тульской области. Правительство региона будет поддерживать его реализацию и в дальнейшем", — сказал губернатор области Алексей Дюмин, посетивший во вторник комплекс.
По словам главы региона, инвестпроект будет реализован в три этапа. В настоящее время завершен первый этап. Объем инвестиций составил 7,8 миллиардов рублей. При строительстве использованы отечественные металлоконструкции, профили и комплектующие, произведенные в том числе и на тульских предприятиях.
После выхода тепличного комплекса на полную производственную мощность будут созданы порядка 1200 рабочих мест.
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12 октября, 21:07Тульская область
Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда промышленности
Кроме производственной инфраструктуры на территории Щекинского района планируется строительство малоэтажного жилья и ИЖС для сотрудников и социальной инфраструктуры по программе "Комплексное развитие сельских территорий".
"Развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений. Важно, когда около крупного предприятия появляются новые населенные пункты", — заявил губернатор.
 
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Тульская областьАлексей ДюминЩекинский районТульская область
 
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